Freude über einen Brennofen im Stadtrodaer Mehrgenerationenhaus ist groß

Ein verführerischer Duft von frisch gebackenen Plätzchen, Stollengebäck und frisch gebrühter Kaffee durchziehen den Raum, in dem die Frauen vom Stadtrodaer Keramikzirkel normalerweise kreativ tätig sind.

Doch beim letzten Treff des Jahres im Mehrgenerationenhaus gönnen sie sich eine Auszeit und plauschen miteinander. Zufrieden und dankbar seien sie, dass es mit einem Brennofen für die Keramikfrauen doch noch geklappt hat, bekennen die Frauen.

Einmal im Monat treffen sich die Frauen aus Stadtroda und Umgebung, um im Mehrgenerationenhaus Blitz e.V. im Zeitzgrund gemeinsam Runde ihrem Hobby nachzugehen. Schier unerschöpfliche sind die keramischen Bastelideen, die von verschiedenen Stil- und Schmuckelementen, Figuren, Schalen, Dekorationsartikel bis hin zu gebrauchsfähigen Variationen reichen, erzählt Christa Bocker.

Der lästige Transport zum Brennofen entfällt nun

Seit Sommer können die Hobbykeramikerinnen einen neuen Brennofen im Mehrgenerationenhaus nutzen. Noch sammle man Erfahrungen beim Brennen der unzähligen Unikate, aber es gelinge zunehmend besser, sagt Lieselotte Grapenthin. Entscheidender Vorteil sei, dass man jetzt die gebastelten Werke vor Ort brennen könne. Zuvor sei das nicht möglich gewesen. Wollte man die unzähligen kleinen Kunstwerke mit den notwendigen Bränden endgültig fertig stellen, mussten alle keramischen Basteleien sorgsam verpackt werden, um sie außerhalb brennen zu lassen. Beim Transport sei dabei so manches Mal was zu Bruch gegangen, weiß Christa Bocker.

Spenden machten die Anschaffung möglich

Die Anschaffung des Brennofens sei aufgrund unterschiedlicher Geldspenden möglich geworden. 965 Euro habe das Land als Fördermittel zur Verfügung gestellt, 400 Euro stammen von der Partei Die Linke, die Geld aus ihrer „AIternative 54“ übergab. Zudem haben wir Lottomitteln in Höhe von 1.350 Euro erhalten, informiert das Mehrgenerationenhaus, dessen Träger der Blitz e.V. ist.

Wie Christa Bocker ergänzte, habe man die Lottomittel über das Büro des ehemaligen Landtagsabgeordneten Wolfgang Fiedler (CDU) erhalten. „Als ein Bericht über unseren Keramikzirkel in der Ostthüringer Zeitung veröffentlicht wurde, in dem wir unter anderem über unseren Wunsch informierten, hat uns Wolfgang Fiedler kontaktiert und uns Unterstützung in Form von Lottomittel versichert. Das hat gut geklappt“, so Christa Bocker.