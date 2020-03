Freude und Leid in der Weihertalmühle bei Quirla

Freude und Leid liegen dieser Tage in der Weihertalmühle bei Quirla ganz nah beieinander: Freude über die Geburt zweier Zicklein, Leid über Existenzängste aufgrund der Corona-Pandemie.

Eines der beiden neugeborenen Zicklein im Weihertal. Foto: Ute Flamich

Am 18. März, 10.10 und 10.15 Uhr, brachte die dreijährige Deutsche Edelziege „Heidi“ aus dem kleinen Tiergehege der Mühle zwei gesunde Kitze zur Welt. „Das war für mich ein wirklich emotionales Erlebnis. Sowas habe ich noch nicht mitgemacht“, sagt Mühlenpächterin Micheline Kreuzer.

Mehrere Tage habe Heidi isoliert im Stall verbracht, um dort in aller Ruhe ihren Nachwuchs zur Welt bringen zu können. „Am 18. März haben wir sie wie üblich an die frische Luft gelassen. Ausgerechnet oben auf dem Hang hat sie sich dann hingelegt. Kurze Zeit später purzelte mir schon das erste Lämmchen in die Arme, das zweite kam wenig später hinterher. Ich war erst einmal völlig panisch, aber es ist ja glücklicherweise alles gut gegangen. Heidi nimmt beide Kitze Gott sei Dank auch an.“

Vater der Zicklein ist ein Bock der Rasse „Thüringer Waldziege“

Wer der Vater der bisher noch namenlosen Zicklein ist, steht nicht fest. „Es muss einer unserer Thüringer Waldziegen sein“, sagt Micheline Kreuzer. Beide Böcke sind nicht kastriert, das soll nun im Frühjahr nachgeholt werden. Auch wenn der Nachwuchs im Tiergehege der Weihertalmühle nicht geplant war, ist die Freude doch groß – und die Zicklein dürfen bleiben. Für die nächsten Tage stehen sie und Mama Heidi erst einmal unter Beobachtung im Stall. Sind alle kräftig genug, dürfen sie zu den anderen Tieren.

Im April sollen die Ziegen, Enten, Hühner, der Hahn und die Mini-Ponys weitere Gesellschaft bekommen. Acht große Graugänse und vier weitere Hühner flattern dann ein.

Angst, die Mühle nicht durch die Corona-Krise bringen zu können

Die Weihertalmühle bei Quirla und Möckern Foto: Ute Flamich

Den Tierfreuden stehen im Weihertal derzeit große Befürchtungen und Sorgen entgegen. „Ich weiß nicht, ob ich die Weihertalmühle aufgrund der Corona-Krise halten kann. Derzeit bricht mir alles zusammen. Aufgrund der richtigen und wichtigen Verordnungen des Landes, um den Coronavirus einzudämmen, können wir allerdings weder mit unserer Gaststätte noch mit der Pension Geld verdienen“, sagt Micheline Kreuzer. Bruno Möde, der Eigentümer der Mühle, ergänzt: „Wenn das so weitergeht, sind wir alle pleite.“

Seit fast genau einem Jahr und drei Monaten ist Micheline Kreuzer Pächterin der Mühle. Seitdem haben sie und ihr Team das Gebäude und die Außenanlagen zum Leben erweckt. Es wurde geschuftet, erneuert, instand gesetzt, verschönert und dekoriert. Veranstaltungen wurden organisiert, ebenso allerlei Festivitäten. Die Mühle schien eine gute Zukunft zu haben. „Jetzt mussten wir Kurzarbeit anmelden. Wie es weitergeht, das wissen wir noch nicht.“

Alles für die Mühle: Mitarbeiter arbeitet und verzichtet komplett auf sein Geld

Nun soll erstmal ein Liefer- und Abholservice für Speisen und Getränke eingerichtet werden – natürlich unter den notwendigen Vorgaben und Vorsichtsmaßnahmen in Zeiten der Corona-Krise. „Ganz stolz und dankbar bin ich für mein großartiges Team. Das übernimmt nach wie vor zahlreiche Aufgaben rund um die Mühle. Einer meiner Mitarbeiter verzichtet derzeit sogar komplett auf sein Geld. Das macht mich wirklich sprachlos, aber auch unglaublich traurig.“

Panik sei in diesen Zeiten kein guter Ratgeber, dessen ist sich die Mühlenbetreiberin bewusst. „Es ist schade, dass es so ist, wie es ist. Die Menschen sollen auf sich aufpassen und gesund bleiben. Das hier können wir nicht mehr beeinflussen“, sagt sie.