Frisches Bund Möhren gegen Kaktus eingetauscht

„Die Börse ist eine echt gute Idee, ich habe bereits Schwertlilien getauscht.“ Sonja Schulz aus Münchenbernsdorf hatte von der Wolfersdorfer Pflanzentauschbörse im Garten vor dem Gemeindehaus aus der Zeitung erfahren und sich am Samstag spontan mit verschiedenen Blumen aus ihrem Garten auf den Weg gemacht.

So wie die rund 40 anderen Besucher staunte sie über die Vielfalt des Angebotes. Neben Erdbeeren, Dahlien, Ballonblumen, Kakteen, Sommerflieder, bienenfreundlichen Disteln, Zitronenmelisse, Zebragras, Schafgarbe, Schwertlilien und weiteren Gartengewächsen boten die Gartenfreunde, die unter anderem auch aus Jena, Neustadt/Orla und anderen Orten der Region kamen, auch frisch geerntete Möhren, Zucchini oder Paprika an. Heiß begehrt war auch der drei Jahre lang gelagerte Pferdemist, den Gabi Leisering als Dünger zu vergeben hatte, sowie in kleinen Tütchen abgepackte Blumensamen.

„Das ist richtig toll, was die Wolfersdorfer hier organisiert haben“, zollte Bernhard Kerl aus Neustadt/Orla den Hauptorganisatoren des Treffens, Renate Kind und Ingeborg Müller, seinen Respekt. Überrascht waren die Besucher auch, weil Renate Kind und andere Wolfersdorfer kostenlos Kaffee und selbstgebackene Torten sowie Apfelstrudel zur Stärkung bereit gestellt hatten.

„Ich staune über die große Resonanz. Selbst aus Eisenberg hatten im Vorfeld der Börse Gartenfreunde angerufen“, freute sich Renate Kind. Indes, bis auf wenige Ausnahmen waren nur Ältere zur Börse gekommen. „Die jungen Leute haben doch in aller Regel gar keine Zeit, sich um einen Garten zu kümmern“, erklärte Ingeborg Müller. Sie selbst habe auch erst im Ruhestand wieder damit begonnen, sich intensiver um den Garten zu kümmern. „Wert lege ich darauf, dass der Garten pflegeleicht ist. Neben dem Gemüseanbau bevorzuge ich winterharte Stauden, die machen weniger Arbeit.

Selbst Christiane Wölle aus Lippersdorf, die über 800 verschiedene Pflanzen auf ihrem 1600 Quadratmeter großen Gartengrundstück hegt und pflegt, wurde in Wolfersdorf fündig und nahm am Ende eine Sonnenhut-Staude mit nach Hause.