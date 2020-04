Fünfte Ausfahrt für Globus-Kreisel Hermsdorf ist vom Tisch

Eine fünfte Ausfahrt am Kreisel des Staatlichen Berufsschulzentrum zum Globus-Markt in Hermsdorf wird es wohl doch nicht geben. Diese Variante war Anfang Dezember 2019 ins Gespräch gebracht worden. „Das Landesamt für Bau und Verkehr wird sich an den Kosten der Ausfahrt finanziell nicht beteiligen. Globus kann aber diese immensen Kosten, die bei einem solchen Bau anfallen, nicht allein tragen. Deshalb ist diese fünfte Ausfahrt Geschichte“, sagte Lothar Stöckel, zuständig für Standortfragen bei Globus. Hintergrund der Überlegungen waren die Unfallzahlen am Kreuzungsbereich, vor allem beim Linksabbiegen in Richtung Tridelta-Gelände. Mit der neuen Ausfahrt zum Kreisel sollte der Kreuzungsbereich entschärft werden. Als kritisch bewertet das Landesamt auch die vor Monaten ins Gespräch gebrachte Einfädelspur von der unfallträchtigen Kreuzung zum Kreisel. „Auch die Verkehrsbehörde in Eisenberg will diese Einfädelspur nicht“, sagte Stöckel. In der kommenden Woche soll ein Gespräch mit der Globus-Geschäftsleitung stattfinden, um die Position der Geschäftsführung zu ergründen. Dem Vorschlag seitens des Landesamtes, eine Ampel an der Unfall-Kreuzung zu errichten, will Stöckel weiterhin nicht zustimmen. „In Stoßzeiten würden wir einen Rückstau zum Parkplatz produzieren.“