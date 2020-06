Im Zuge der Sanierung des Teichdammes am Mühlteich in St. Gangloff haben Mitarbeiter der Firma Nibel Fernleitungsbau ein Durchlassbauwerk für den Fischbach errichtet. Der alte Damm, wahrscheinlich vor über einhundert Jahren gebaut, musste erneuert werden, weil das Hochwasser 2013 dem Altbestand arg zugesetzt hatte. 470.000 Euro investiert der Freistaat Thüringen aus Mitteln des Hochwasserschutzes.

St. Gangloff. Stahlbaumonteure haben in St. Gangloff ihre Arbeit abgeschlossen. In den kommenden Tagen beginnt der Straßenaufbau

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Futuristisches Durchlassbauwerk am Mühlteich errichtet

Beeindruckend ist der Blick auf den Baugrund am St. Gangloffer Mühlteich, bei dem man ein nahezu futuristisch anmutendes Durchlassbauwerk entdecken kann. Stahlbaumonteure der Firma Nibler GmbH Fernleitungsbau haben den schalenförmigen Koloss, der aus Stahlplatten besteht, vor Ort zusammengebaut. Bei einer Länge von knapp 18 Meter, mit einer Spannweite von etwa sechs Meter, erreicht das Bauwerk eine Höhe von 3,40 Meter. Das Durchlassbauwerk ist eine Sonderanfertigung, die aufgrund der Erfordernisse am Mühlteich benötigt wurde.

Wie die Bauleute berichten sei die gesamten Ladung letzte Woche per Tieflader in St. Gangloff angekommen. Anschließend mussten die einzelnen Stahlelemente per Frontlader zur Baustelle transportiert werden. „Jede einzelne Stahlplatte weist eine Stärke von fünf Millimetern auf und bringt je nach Größe zwischen 250 bis 400 Kilogramm auf die Waage“, informiert Stahlbaumonteur Steffen Schreyl.

Ganze drei Tage haben die Monteure benötigt, um das Bauwerk fertig zu stellen. Etwa 2100 Schrauben und Muttern seien dabei verbaut worden. Und im Inneren des Durchlassbauwerkes seien sogar Halterungen für Nistkästen montiert, so Mitarbeiter Enrico Klein.

Über Bauwerk wird Straße gebaut

Das Bauwerk selbst sei übrigens komplett wartungsfrei und weise durch seine Bauform und dem verwendeten Material eine Besonderheit auf, klärt Steffen Schreyl auf. „Über dem Durchlass muss keine Brückenkonstruktion gebaut werden, um darüber zum Beispiel eine Straße führen zu lassen.“ Nach dem Aufbringen von Sand an und über der Stahlkonstruktion könne ganz normal der Straßenaufbau mit Frostschutzeinbau bis hin zum Aufbringen von Bitumen erfolgen, skizziert er grob den folgenden Bauverlauf. Genau das sei nach der Endmontage und der Abnahme des Durchlasses – durch den künftig der Fischbach hindurch plätschern werde – die nächste Bauetappe, schaut Bürgermeister Frank

Im Zuge der Sanierung des Teichdammes am Mühlteich in St. Gangloff haben Mitarbeiter der Firma Nibel Fernleitungsbau ein Durchlassbauwerk für den Fischbach errichtet. Foto: Andreas Schott

Wiedenhöft, (Wählergemeinschaft Neues St. Gangloff) voraus. Mit dem Bauverlauf sei er insgesamt zufrieden, auch wenn man im Zeitplan zurück liege. Ursprünglich sahen die Planungen ein Bauabschluss für etwa Mitte Juni vor. Doch aufgrund der Corona-Pandemie sei es zu Einflüssen beim Bauablauf gekommen. Baufirmen konnten unter anderem nicht komplett alle vorgesehenen Mitarbeiter auf die Baustelle entsenden und es sei zu Lieferverzögerungen von Baustoffen gekommen. Gleich zu Beginn, als der Aufbau eines stabilen Baugrundes anstand, haperte es bei der Zulieferung von Steinmaterial, dem sogenannten Grobschlag. Ein Steinbruch, aus dem das Material bezogen werden sollte, schloss aus Corona-Gründen. Ein neuer Lieferant wurde gefunden, aber die Transportwege wurden länger. Auch die Anlieferung Lieferung des Sonderbauwerkes sei davon betroffen gewesen und habe sich letztendlich um drei Wochen verschoben. „Voraussichtlich Mitte bis Ende Juli wird es wohl jetzt noch andauern“, mutmaßt Frank Wiedenhöft.

Insgesamt werden für das Bauvorhaben etwa 470.000 Euro investiert, die komplett vom Freistaat Thüringen im Rahmen des Hochwasserschutzes finanziert werden.

Etwa 470.000 Euro werden investiert

Die Hochwasserflut vor sieben Jahren hatte den etwa einhundert Jahre alten Damm dermaßen zugesetzt, dass eine Sanierung zwingend notwendig geworden war. Schon 2014 hat die Gemeinde St. Gangloff das Genehmigungsverfahren für eine Sanierung dafür auf den Weg gebracht. „Viele Hürden mussten in dem nervenaufreibenden Verfahren überwunden werden, bevor wir endlich die Genehmigung erhalten habe. Aber wir haben nicht locker gelassen“, erzählt der Bürgermeister. Daher könne er den etwa vierwöchigen Bauverzug einigermaßen verschmerzen. Der Dank gelte aber den Anwohnern an der Baustelle, die Einschränkungen in Kauf nehmen müssen und sich nun noch etwas länger gedulden müssen, so der Bürgermeister.