Gedenken zum Volkstrauertag in Stadtroda und Tröbnitz

In Stadtroda und Tröbnitz ist am Volkstrauertag den Opfern von Kriegen und Gewaltherrschaft aller Völker und Nationen gedacht worden.

In Tröbnitz legten am Vormittag Ole und Fynn von der Tröbnitzer Jugendfeuerwehr einen Gedenkkranz am Kriegerdenkmal nieder, wo etwa 30 Bürger aus dem Ort und der Umgebung der Kriegstoten mit einer Schweigeminute gedachten. „Ich hätte mir auch heute gewünscht, mehr Jugendliche begrüßen zu können“, sagte Wolfgang Fiedler. Der 67-Jährige ist seit 1990 ehrenamtlicher Bürgermeister von Tröbnitz. „Ich habe fast 30 Jahre zum Volkstrauertag gesprochen. Jetzt ist es an der Zeit, dass jüngere Leute nachrücken“, sagte er. So war es am Sonntag Lilly Krahner (23), Mitglied des Tröbnitzer Gemeinderates, die die Ansprache übernahm. Unter den Zuhörern war auch Hans Kleiner. Mit seinen 92 Jahren ist er nicht nur der älteste Bürger von Tröbnitz, sondern auch einer, der Krieg und Gewalt selbst erleben musste. Musikalisch umrahmt worden ist die Gedenkveranstaltung von Mitgliedern der Tröbnitzer Musikanten.

Nachbarland Polen in den Fokus der Gedenkveranstaltung gerückt

In Stadtroda hatten sich am frühen Nachmittag etwa 40 Menschen in der St. Jakobskirche eingefunden. „Gerade heute, wo so manche Kräfte denken, die dunklen Seiten der Geschichte nur allzu gerne verharmlosen zu wollen, ist es wichtig, sich zu erinnern“, sagte Klaus Fickler, der als 2. Beigeordneter der Stadt zum ersten Mal die Rede zum Volkstrauertag hielt. „Nur wer sich erinnert, kann aus der Vergangenheit lernen, um eine bessere Zukunft zu gestalten. Deshalb verdient es jede Geschichte, erzählt zu werden. Und jedes Opfer verdient es, dass man sich seiner erinnert“, sagte er. Besonders Deutschlands Nachbarland Polen rückten sowohl Klaus Fickler als auch Beate Bock in ihren Ansprachen in den Fokus. Am 1. September 1939 überfiel Deutschland Polen, der Zweite Weltkrieg wurde damit entfesselt. Das polnische Leid in den folgenden Jahren der deutschen Besatzung ist unvorstellbar. „Und das Eingeständnis der eigenen Schuld und Verantwortung als deutsche Nation war ein langer, schmerzhafter Prozess“, sagte Fickler. „Dass wir auch in der Versöhnung mit unseren polnischen Nachbarn so weit gekommen sind, sollte uns mit großer Dankbarkeit erfüllen.“

Musikalisch umrahmt wurde die Gedenkveranstaltung vom Posaunenchor der Kantorei Stadtroda. Die Schülerinnen Rosalie Schletterer, Lilly Michna, Paula Reuter und Josephine Schmidt vom Stadtrodaer Gymnasium gaben den Zuhörern mit Rezitationen, Lesung und Gesang Gedankenanstöße, Wünsche und Appelle mit auf den Weg. An der Gedenkstätte für die Opfer von Kriegen und Gewalt auf dem Friedhof an der St. Jakobskirche ist schließlich ein Kranz niedergelegt worden.