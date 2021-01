Gedenkplatten für Brehm in Barcelona und Renthendorf

Renthendorf Verschollen geglaubte Grabstätte von Reinhold Brehm restauriert. Erinnerungstafel auch in Thüringen in Auftrag gegeben.

Barcelona/Renthendorf. Sie fällt auf, die neu gefertigte Grabplatte in einer Wand voller alter Nischengräber des Friedhofes "Cementiri de Montjuïc" in Barcelona. Am Grab des Arztes und Naturforschers Dr. Reinhold Bernhard Brehm ist sie vor zwei Monaten angebracht worden. Seine Lebensdaten sind darauf zu lesen: "Geboren am 9. November 1830 in Renthendorf, gestorben am 19. März 1891 in Barcelona." Sie erinnert damit an den Sohn des Pfarrers Christian Ludwig Brehm und seine Herkunft aus Renthendorf.

Mit dem älteren Bruder Alfred war Reinhold im April 1856 zu einer Forschungsreise nach Spanien aufgebrochen. Es waren ornithologische Studien, bei denen sie neben einer vielfältigen Vogelwelt auch Land und Leute kennenlernten. Dies bestimmte Reinholds weiteres Leben. Während sein Bruder 1857 wieder nach Deutschland zurückkehrte, blieb er in Spanien zurück. Er war Doktor der Medizin und ließ sich als Arzt zunächst in Murcia nieder. 1861 heiratete er die junge Maria de las Angustias Lauren, die wohl der Grund für sein Bleiben in Spanien war.

Als Arzt, Ornithologe und Schriftsteller war er in verschiedenen Städten tätig und verstarb 1891 in Barcelona. Lange Zeit galt sein Grab als verschollen, bis Professor Abilio Reig-Ferrer - ein begeisterter Ornithologe und Brehm-Forscher aus Alicante - Reinholds Grabstätte vor einigen Jahren wiederentdeckte. Er kaufte sie, um sie mit der Unterstützung von Brehm-Freunden restaurieren zu lassen.

Erinnerung an Reinhold Brehm auch in Renthendorf

Nach langem Kampf mit den Behörden war es dann endlich so weit, dass eine Grabplatte bestellt werden konnte. Michael Theuring-Kolbe – ehemaliges Mitglied im Förderkreis Brehm - bemühte sich mit dem Verein um Spenden. Durch die Verbindung zu Pfarrer Holger Lübs in der deutschsprachigen Evang. Gemeinde Barcelonas konnte nun mit einer privaten Spende des Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Die Linke) und mit einer Restfinanzierung durch den Förderkreis Brehm die Gedenkplatte gefertigt werden. Regine Summa, ein dortiges Gemeindeglied, setzte sich mit dem Pfarrer sehr für die Umsetzung ein. Nun kann in Barcelona in würdiger Weise an Reinhold Brehm erinnert werden.

Da es bislang in Renthendorf weder am Brehm-Haus noch am Pfarrhaus einen Hinweis auf ihn gibt, kam zeitgleich der Wunsch auf, auch hier eine Tafel zur Erinnerung für Reinhold Brehm anzuschaffen. Mit Spendenmitteln des Förderkreises Brehm ist nun eine Sandsteinplatte mit dessen Lebensdaten in Auftrag gegeben worden, die zukünftig am Brehm-Haus an diesen bedeutenden Mann, der oftmals im Schatten von Christian Ludwig und Alfred Brehm stand, erinnern wird.