Geduld ist gefragt

Andreas Schott über pandemiebedingte Auswirkungen.

Weil zusätzlich zu den vorgesehenen Sanierungstätigkeiten an der Schleifreisener Kirche ein neuer Glockenstuhl notwendig wurde, haben sich die Bautätigkeiten bis heute verzögert. Zwar konnten die Handwerker die neue Konstruktion – für immerhin drei Schleifreisener Glocken – relativ rasch fertigstellen, aber dann hakte es.

Nicht dass die Schkölener Handwerksfirma nicht Willens gewesen sei, ihr Werk zügig fortzusetzen. Nein, daran habe es nicht gelegen, so der Chef der Firma, René Augustin. Allein die Coronapandemie habe für Stillstand bei den Sanierungsarbeiten in Schleifreisen gesorgt. Über Wochen und Monate seien Mitarbeiter aus unterschiedlichen Gründen, wie Kinderbetreuung oder wegen Quarantäne, ausgefallen. Und auch auf den Baustellen der Firma konnten die Arbeiten nicht wie geplant vorangehen. Hygiene- und Abstandsregeln mussten eingehalten und es musste daher zum Teil mit weniger Fachmännern vor Ort gewerkelt werden. Ein Dilemma auch für den Handwerksmeister, der über Mangel an Arbeit nicht klagen kann.

Mitte Mai, so die Botschaft, soll es in Schleifreisen weitergehen. Bleibt zu hoffen, dass die Geduld der Schleifreisener belohnt wird. Denn viel besser wird es beim Blick auf den Mangel an Baumaterial nicht!

Im Schleifreisener Kirchturm fehlt noch der Glockenstuhl