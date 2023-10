Gefährliches Überholmanöver auf Bundesstraße – Nach Parkplatzrempler einfach weggefahren

Die Meldungen der Polizei für den Saale-Holzland-Kreis.

Am Samstag, den 07.10.2023, ist es auf der B 88 zwischen Großeutersdorf und Orlamünde laut Polizei zu einer gefährlichen Situation gekommen. Der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen Pkw Volvo überholte trotz Gegenverkehrs, so dass ein entgegenkommender Mopedfahrer bis zum äußeren Fahrbahnrand abgedrängt wurde.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. Der Mopedfahrer und weitere Zeugen des Sachverhalts sollen sich unter Telefon 036428 64-0 oder per E-Mail an pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de melden.

Nach Parkplatzrempler abgehauen

Auf dem Parkplatz am alten Versuchsfeld in Hermsdorf parkte am Donnerstagnachmittag der Fahrer eines Pkw Ford aus und beschädigte dabei laut Polizei einen danebenstehenden Pkw VW. Obwohl der Unfallverursacher vom Fahrer des VW auf den Zusammenstoß angesprochen wurde, entfernte sich der 81-Jährige pflichtwidrig von der Unfallstelle. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Mann von der Polizei gefunden werden. Er muss sich nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort strafrechtlich verantworten.

Unter Alkoholeinfluss gefahren

Der Fahrer eines Fiat wurde Donnerstagmittag in der Dorfstraße in Weißbach einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,7 Promille. Der 53-Jährige muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

