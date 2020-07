Geklautes Auto bei Bad Klosterlausnitz in Brand gesetzt

Ein vermeintlicher Waldbrand in Bad Klosterlausnitz wurde der Polizei am Donnerstagmorgen, 2. Juli, gemeldet. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie jemand in den Wald Richtung Forellenteiche floh.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte der Feuerwehr ein in Flammen stehendes Auto. Die Polizei stellte fest, dass das Fahrzeug – ein Mercedes – als gestohlen gemeldet war. Unbekannte Täter hatten es im Zeitraum zwischen dem 6. und 25. Juni aus einer Garage am Pfortener Kalkwerk in Gera gestohlen. Der Wagen hat einen Wert von etwa 18.000 Euro.

Auf der Suche nach dem Mann kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Laut Zeugen war der Mann leicht untersetzt, er trug schwarze Kleidung mit einer weißen Applikation. Allerdings blieb die Suche erfolglos, teilt die Polizei mit. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, unter anderem wegen Brandstiftung.