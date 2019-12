Gemeindezentrum Ottendorf wird für etwa 245.000 Euro saniert

Das evangelisch-lutherische Pfarramt in der Dorfstraße in Ottendorf wird für etwa 245.000 Euro saniert. Bereits am 11. November 2019 ist mit den Bauarbeiten an dem mehr als 100 Jahre alten, denkmalgeschützten Gebäude begonnen worden.

„Wir sind dankbar dafür, dass wir das Pfarrhaus behalten, finanzieren und sanieren können“, sagt Ulrich Sittner, der Bauberater des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Eisenberg. „Ich bin seit 1985 im kirchlichen Dienst und seit 1988 im Kirchenkreis Eisenberg tätig. Die Jahrzehnte über hat es immer wieder Strukturreformen gegeben, bei denen auch zahlreiche Pfarrhäuser im Kirchenkreis, die kein Pfarrdienstsitz mehr waren, fremdvermietet und teilweise auch verkauft worden sind. Das Gebäude in Ottendorf ist prägnant für den Ort, zentral im Pfarrbereich Ottendorf mit seinen zwölf Kirchgemeinden und dem Kirchengemeindeverband Renthendorf gelegen und ist eigentlich alternativlos gewesen“, sagt er.

Gebäude ist Zentrum des kirchlichen Lebens

Das Gemeindezentrum Ottendorf wird für etwa 245.000 Euro saniert. Foto: Ute Flamich

Dazu kommt, dass das Haus das Zentrum des kirchlichen Lebens ist, sagt Kirchenälteste Jessica Kamchen. „Dort finden unter anderem Chorproben statt, Gemeindenachmittage, die Seniorentanzgruppe kommt in den Räumlichkeiten zusammen, die Winterkirche wird im Pfarrhaus veranstaltet, die Konfirmandengruppe trifft sich dort. Nicht zuletzt ist im Gebäude auch das Archiv der zwölf Kirchgemeinden und des Kirchengemeindeverbandes untergebracht, das rege genutzt wird.“ Der vielfältigen Nutzung wegen bezeichnen die Mitglieder der Kirchgemeinde das Pfarrhaus auch bevorzugt als „Gemeindezentrum“. Ein Zentrum für Junge und Alte aus nah und fern, ein Ort der Willkommenskultur.

Jessica Kamchen ist außerdem wichtig zu betonen, dass die Kirchgemeinde das Gebäude keineswegs verfallen lassen, sondern schon immer etwas daran instandgesetzt hat. So sind zum Beispiel in vergangenen Jahren die Fenster in der Pfarrwohnung saniert und ist das Dach neu gedeckt worden. Auch die Elektrik ist auf dem neuesten Stand der Technik, ebenso die Heizung.

Durch Risse von einem Zimmer ins andere schauen

Roland Goy setzt im Keller des mehr als 100 Jahre alten Gebäudes einen von insgesamt sechs Spannankern ein. Foto: Ute Flamich

Dass das Gemeindezentrum saniert werden müsse, das ist schon viele Jahre bekannt und im Gespräch. Doch erst 2018 ist tatsächlich die Entscheidung gefallen, viel Geld in die Hand zu nehmen und die Bausubstanz – und damit das Haus – im wahrsten Sinne des Wortes zu retten. „Der Schwerpunkt liegt darauf, das Baugefüge wieder in Ordnung zu bringen“, sagt Uwe Eichhorn vom Ingenieurbüro Eichhorn mit Sitz in Gera. Denn im Gebäude haben sich – vor allem auf der Südost-Seite – Risse gebildet. Dort habe sich die Außenwand teilweise verformt und ist „ausgebaucht“. Die Risse sind so groß, dass es an einigen Stellen möglich ist, von einem Zimmer ins andere zu schauen. „Die Ursachen der Verformung liegen im Gewölbeschub der Kellergeschossdecke. Die baulichen Mängel waren von Hause aus mit eingebaut“, sagt Uwe Eichhorn. Der Schaden, der seit etwa 1994 bekannt sei, ist im Laufe der Jahre durch beispielsweise Wasser und Frost immer größer geworden. An einigen Stellen muss das denkmalgeschützte Gebäude auch trockengelegt werden. Um in ersten Schritten weiteren Schäden entgegenzuwirken, sind im November bis Anfang Dezember sechs Spannanker in Wände im Keller und im Erdgeschoss gesetzt, verspannt und verpresst worden. Die Spannanker dienen der Risssicherung.

Einige Räumlichkeiten werden verändert und neu zugeordnet

Hauptsächlich auf der Süd-Ost-Seite des Gebäudes haben sich Risse gebildet. So ist es teilweise möglich, von einem ins andere Zimmer zu schauen. Foto: Ute Flamich

Im Zuge der Baumaßnahme sollen einige Räumlichkeiten verändert und neu zugeordnet werden. Nach wie vor wird es aber so sein, dass sich im Erdgeschoss die Verwaltung und im Obergeschoss die Pfarrwohnung befinden wird. „Unter anderem wird die Toilette im Erdgeschoss behindertengerecht saniert und damit größer und moderner“, sagt Jessica Kamchen. Zudem werde das Archiv der Kirchgemeinden, das in den bisherigen Räumlichkeiten deutlich beengt war, in das etwa 19 Quadratmeter große Pfarrbüro umziehen. Für die Küche soll künftig mehr Platz vorhanden sein, dem Gemeindesaal werde eine Garderobe vorgelagert. „Die Fußböden und Türen werden aufgearbeitet und schließlich werden noch die Wände gestrichen“, sagt Uwe Eichhorn. Energetisch soll es ebenfalls Verbesserungen im Haus geben und die Fassaden sollen denkmalgerecht instandgesetzt werden.

Pfarrstelle wird neu ausgeschrieben, wenn die Baumaßnahme beendet ist

Erst, wenn das Gebäude saniert ist, soll die derzeit unbesetzte Pfarrstelle Ottendorf ausgeschrieben und wiederbesetzt werden. Derzeit wird diese durch Pfarrer Oliver Behre vertreten.

Der größte finanzielle Teil der geplanten Investitionssumme von zirka 245.000 Euro werde über den Kirchenkreis finanziert, der Rest über die Kirchgemeinde. Auch durch ehrenamtliche Tätigkeiten von Mitgliedern der Kirchgemeinde auf der Baustelle werde das Großprojekt unterstützt. Die Bauarbeiten sollen Ende des Jahres 2020 abgeschlossen sein.

Mit Stand von März 2019 hatte das Kirchspiel Ottendorf 741 Mitglieder und der Kirchengemeindeverband Renthendorf 298 Mitglieder. Damit hatte die Pfarrstelle Ottendorf zum Ende des ersten Quartals 2019 insgesamt 1039 Mitglieder. Das jüngste ist derzeit der Sohn von Jessica Kamchen, der am 4. Mai dieses Jahres geboren wurde und am 29. September getauft worden war.