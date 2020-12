Generationenwechsel im Landratsamt Saale-Holzland

Eisenberg Viele neue, aber auch bekannte Gesichter in Führungspositionen

Eisenberg. Der Generationenwechsel im Landratsamt des Saale-Holzland-Kreises ist in 2020 voll in Schwung gekommen: Nachdem man zum Jahreswechsel 2019/20 bereits den langjährigen Jugendamtsleiter Manfred Paul in den verdienten Ruhestand verabschiedete und Friedrich Semmler als Nachfolger begrüßte, drehte sich das Personalkarussell weiter.

So übernahm nach über neunjähriger Vakanz die aus Bremen stammende Katrin Malcherek den Posten als Amtsärztin des Gesundheitsamtes und wird wegen der Corona-Pandemie seit dem ersten Tag voll gefordert. Die studierte Medizinerin war zuvor als Vize-Leiterin des Gesundheitsamtes Erfurt tätig.

Im Bauordnungsamt verabschiedete man im September die langjährige Chefin Angelika Els, die seit 1992 im damaligen Landratsamt Stadtroda und ab 1994 im heutigen Landratsamt Saale-Holzland tätig war. Ihre Stelle nahm Tanja Knoll ein, die seit neun Jahren im Bauordnungsamt tätig ist.

Verabschiedet wurde in diesem Jahr auch der versierte IT-Spezialist Henry Paucker, der 1990 die Leitung des Bereiches Organisation/Technikunterstützte Informationsverarbeitung beim Landratsamt Jena und ab 1994 den IT-Bereich im SHK verantwortete. An Pauckes Stelle rückte die studierte Geografin Ilka Handke.

Für den langjährigen Kreiskämmerer Frank Pucklitsch ändert sich mit Ablauf des Jahres 2020 ebenfalls etwas: Pucklitsch, der seit einigen Monaten als Abteilungsleiter Zentrale Verwaltung eingesetzt ist und der in Personalunion auch die Kämmerei leitete, erfährt eine Entlastung. So wird Anja Gerullis ab 1. Januar 2021 die Führung der Kämmerei übernehmen.

Überraschend verabschiedete sich auch Kreisbrandinspektor Jens Keppel vom Landratsamt zum Jahresende, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.

Ach ja, und dann gibt es ja noch die wohl wichtigste Personalie: Nach 46 Jahren nahm der „gute Geist“ des Landratsamtes, Eckmar Hans, als Hausmeister und Veranstaltungsdienst seinen Hut.