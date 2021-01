Gericht macht Eisenberger Tierheim-Streit zum Eilverfahren

Im Streit um den Weiterbetrieb des Tierheims Eisenberg zwischen dem Tierschutzverein im Saale-Holzland-Kreis und dem Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelamt (ZVL) Jena-Saale-Holzland hat das Verwaltungsgericht Gera ein neues Eilverfahren eröffnet. Darüber hat der Gerichtssprecher, Verwaltungsrichter Bernd Amelung, auf Nachfrage informiert.

Anlass sei ein neuer Eilantrag des Tierschutzvereins gegen das Veterinäramt gewesen, so Amelung. Das Veterinäramt hatte kurz vor Ende der vereinbarten Frist am 31. Dezember 2020 dem Verein per Bescheid untersagt, das Tierheim weiterzubetreiben. Da die im Vergleich im Oktober vor Gericht vereinbarte Frist ohnehin jetzt verstrichen sei, sei ein neues Eilverfahren eröffnet worden und der Bescheid des Amtes komme erneut auf den Prüfstand, so Amelung.

Nicht bekannt gewesen ist dem Verwaltungsgericht bislang, dass der potenziellen neuen sachkundigen Leiterin, die im Eilantrag des Vereins als solche namentlich benannt ist, vor Jahresende fristlos gekündigt wurde.

Inzwischen setzt sich die öffentliche Schlammschlacht um das Tierheim in den sozialen Medien fort. Nach heftigen Vorwürfen aus dem Kreis der Vereinsführung an zurückgetretene Vorstandsmitglieder haben einige von ihnen sich einen Rechtsbeistand zur Seite geholt und Strafanzeige erstattet.

Tierfreunde im Landkreis sind entsetzt über die Vorgänge und erwarten, dass der Tierschutzverein den getroffenen Vereinbarungen nachkommt, etwa bei der Aufnahme von Fundtieren aus den Kommunen als Vertragspartner oder bei der vereinbarten Übernahme von Kosten, die in Pflegestellen im Kreis außerhalb des Tierheims etwa fürs Impfen und Entwurmen von Katzen anfallen.