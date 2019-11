Gernewitz: Welternährung abzusichern, ist eine Herausforderung

Das Interesse am komplexen Vortrag „Protein tierischer Herkunft - Gibt es Alternativen?“ im Gernewitzer Strohatelier des Agrarunternehmens „Wöllmisse“ war groß. Gerhard Flachowsky, bis 2009 Leiter des Bereichs für Tierernährung am Friedrich-Löffler-Institut in Braunschweig und heute noch für die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) tätig, beschrieb dazu eingangs den Eiweißbedarf von Menschen, stellte die prognostizierte Bevölkerungsentwicklung der Welt dar und erläuterte unter anderem wissenschaftliche Analysen, die über erzeugte Erträge an essbaren Proteinen bei verschiedenen Tierarten Auskunft gaben. Letzteres im Vergleich zu den Aufwendungen an Futtermitteln, die auch für Menschen als Nahrungsquelle dienen.

Derzeit zähle die Welt 7,8 Milliarden Menschen, 2100 rechne man mit 10 bis 12 Milliarden, so der Professor. In der Humanernährung habe ein Mensch einen Bedarf an Protein/Aminosäuren von etwa 20 Gramm pro Tag, was er zum Beispiel mit dem Verzehr von Milch, Fleisch, Fisch und Eiern decken könne.

Allerdings gebe es in der Welt ein enormes Ungleichgewicht. „800 Millionen Menschen hungern, während 1,9 Milliarden überernährt sind“, verweist er auf die Weltsituation. Mit Blick auf das stetige Schrumpfen an Ackeranbauflächen (allein in Deutschland sind es 60 Hektar pro Tag), Ernteverluste von etwa einem Drittel in der Welt (hier vorrangig in den Dritte-Welt-Ländern) bis hin zur Verschwendung erzeugter Lebensmittel in den entwickelten Industrienationen, nennt er die künftige Absicherung der Ernährung der Weltbevölkerung als eine der größten Herausforderungen des laufenden Jahrhunderts.

Um die Welternährung überhaupt absichern zu können, müssten mehrere Aspekte in Betracht gezogen werden, so Flachowsky. Weil Lebensmittel tierischer Herkunft reich an Eiweißen seien, die zur optimalen Ernährung beitragen, müsse man die Aufzuchtbedingungen für das Tierwohl steigern, um eine hohe Tiergesundheit und Tierreproduktion gewährleisten zu können. „Das Essverhalten bei Fleisch muss sich ändern. Weniger ist mehr“, sagte der Professor mit Blick auf die Esskultur in den Industrienationen. In der Pflanzenproduktion bedarf es weiterer Forschungen, um Kulturen zu entwickeln, die hohe Erträge trotz klimatischer Schwankungen garantieren.

Darüber hinaus müsse man weitere Proteinquellen für Menschen betrachten. Dazu gehören Aquakulturen (Fisch, Krebs, Muscheln), die schon heute intensiv genutzt werden. „Beim Verzehr von Insekten, einschließlich Eier, Larven, Puppen, sind es gleichfalls bereits etwa zwei Milliarden Menschen, die das vor allem im asiatischen Raum als proteinreiches klassisches Lebensmittel nutzen“, so Gerhard Flachowsky.

Micro-Algen, reich an an Protein, Stärke und anderen Nährstoffen, aber auch Einzellerproteine (Pilze, Bakterien, Hefen) bieten Proteine an. Für Letzteres gebe es aber noch keine gesicherten Forschungsergebnisse, konstatiert Flachowsky. Künstliches Fleisch sei eine weitere Komponente, die im Fokus stehe, informiert der Professor. Stammzellen von Tieren werden dafür genutzt, deren Zellen mit Aminosäuren und anderen Nährstoffen ernährt werden, schildert er.

Allerdings seien mehrere Aspekte nicht geklärt. So sei der Aufwand zur Erzeugung der Rohstoffe, zum Beispiel Aminosäuren, der Einsatz von Antibiotika unklar. Zudem sei die Sicherheitsbewertung durch Behörden bis hin zur Verbraucherakzeptanz unklar. Warnen könne man aber schon jetzt vor einer künftigen Machtkonzentration in den Händen weniger Konzerne, gibt Gerhard Flachowsky zu bedenken.