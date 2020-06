Blick auf den Globus-Einkaufsmarkt in Hermsdorf.

Hermsdorf. In Hermsdorf läuft am Donnerstag früh ein größerer Polizeieinsatz. Die Beamten fahnden nach den Tätern. Das ist bisher bekannt.

Globus-Geldautomat versucht zu sprengen: Größerer Polizeieinsatz in Hermsdorf

Gesucht werden nach Angaben der Polizei drei Männer, die in den Globus-Markt eingebrochen sind und dort vermutlich den Geldautomaten einer Bank sprengen wollten. Donnerstagmorgen kurz nach 3 Uhr hat eine Streife ein verdächtiges Fahrzeug vor dem Globus-Markt in Hermsdorf festgestellt. Drei dunkel gekleidete Täter flüchteten vorerst ins Innere des Marktes.

PS-starker Audi mit gestohlenen Kennzeichen zurückgelassen

Später wurde eine geöffnete Notausgangstür festgestellt. Wahrscheinlich haben die Täter den Markt dort wieder verlassen. Ihr Fahrzeug, ein hochmotorisierter Audi A6 steht noch am Tatort. An dem Fahrzeug waren Kennzeichen angebracht, die von einem Skoda in Erfurt gestohlen wurden.

Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Hat jemand die drei Männer im Raum Hermsdorf gesehen? Bei der Kriminalpolizei wurde ein Hinweistelefon eingerichtet unter Tel. 3641-81 2487. Auch der Polizeinotruf kann für Hinweise genutzt werden.

