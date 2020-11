In Reichenbach können sich Dorfbewohner in diesem Jahr doch noch freuen. Leider nicht darüber, dass die Straßenbaustelle nun doch schon in diesem Jahr fertig wird. Aber auf eine spannende Lektüre über die Ortsgeschichte.

Wenn alles klappt, steht Mitte Dezember der zweite Teil der Ortsgeschichte druckfrisch zur Verfügung. Ortschronist und Autor Andreas Rosenkranz hat sich nahezu zehn Monate lang ins Zeug gelegt, damit das Werk noch unter dem Gabentisch gelangt. Nach dem 2019 erschienenen Erstlingswerk „Vom Wandel einer traditionsreichen Gemeinde“, in dem Andreas Rosenkranz die 700-jährige Geschichte des Ortes beleuchtet, rundet die Folgeausgabe die Ortsgeschichte bis zur Wendezeit ab. Andreas Rosenkranz, bis 2012 Lehrer für Kunsterziehung am Holzland-Gymnasium, kann man dafür durchaus ein Kompliment machen. Denn das Porzellandorf verfügt jetzt über einen historischen Schatz in Buchform. Dass sich der ehemalige gymnasiale Kunsterzieher nach seiner Pädagogenzeit überhaupt chronistischen Aufgaben zuwandte, ist seinem Faible für Historie zuzuschreiben. Vordergründig Kunstgeschichte, aber auch Ortsgeschichte fand er schon immer spannend. Zum Glück: Denn eine aufbereitete Chronik ist für jeden Ort ein Glücksumstand.