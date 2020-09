Gröben: Engagierte junge Leute meistern zwei weitere Hürden

Alexander Simon, Niko Roßner und Sebastian Mildner (von links) am gegossenen Fundament für das künftige Buswartehäuschen im Ort. In etwa zwei Wochen könnte die Gemeinde die Unterkunft auf dem Fundament errichten.

Gröben. Schulbus steuert Gröben an. Damit entfällt für Schüler die gefährliche Kreuzung am Ortseingang. Eltern haben Fundament für Wartehäuschen gebaut.

Die engagierten jungen Leute in Gröben, die sich seit Jahren für mehr Sicherheit für Kinder auf dem Weg zum Schulbus einsetzen, haben zwei weitere Hürden gemeistert. Zum einen hat sich ihre Beharrlichkeit, mit der JES-Verkehrsgesellschaft ständig das Gespräch gesucht zu haben, ausgezahlt. Die jungen Eltern warben bei dem Busunternehmen dafür, dass der Schulbus den Ort ansteuert, damit die Kinder den gefährlichen Kreuzungsbereich am Ortseingang meiden können. Seit der zweiten Schulwoche steuert der Schulbus den Ort an. Sowohl Grundschüler, die nach Schlöben fahren, als auch Regelschüler, die die Regelschule in Stadtroda besuchen, können hier gefahrlos zu- und aussteigen. Die JES-Verkehrsgesellschaft war der Bitte der Eltern entgegengekommen und fährt Gröben über eine geschotterte Zuwegung an. „Dass die Verkehrsgesellschaft unserem Wunsch nachgekommen ist, finden wir ganz toll“, sagt Alexander Simon.