Gröben feiert Vereinsjubiläum mit Krimi-Lesung und Konzerten

Gröben. Mörderische Kriminalfälle – darunter auch Kindestötungen – werden am 2. Juli im Vereinshaus in Gröben vorgestellt.

„Mein Verleger Michael Kirchschlager und ich freuen uns, dass wir am 2. Juli zu unserer ersten Lesung nach dem letzten Corona-Lockdown nach Gröben einladen können. Nach acht Monaten Pause können wir es kaum erwarten, unsere Buchfans zu begrüßen“, sagt Hans Thiers.

Der Kriminalrat a. D., der von 1980 bis 1990 die Morduntersuchungskommission des Bezirkes Gera leitete, sowie der Historiker Michael Kirchschlager, werden im Vereinshaus des Realia Gröben e.V. Hans Thiers neues Buch „Mordfälle im Bezirk Gera III“ vorstellen sowie das Buch „Blutspur nach Thüringen“. „Unter anderem wird es um eine Kindesmörderin aus Camburg gehen, die 1964 ihre beiden Mädchen tötete. Der anschließende Suizid der Täterin schlug fehl. Sie musste eine hohe Haftstrafe verbüßen“, sagt der Sachbuchautor. Auch eine Kindestötung nach der Geburt in Jena-Lobeda werde thematisiert, da der Fall interessante kriminalistische Aspekte zeige.

Jubiläum wird auch im August gebührend gefeiert

Andreas Ebing ist seit 20 Jahren Vorsitzender des Vereins Realia Gröben. Foto: Ute Flamich

Dass die erste Lesung in diesem Jahr in Gröben stattfindet freue ihn umso mehr, weil der Verein in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiert, sagt Thiers. „Wir haben uns am 21. Juni 2001 gegründet“, bestätigt Andreas Ebing. Er ist von Beginn an Realia-Gröben-Vereinschef und kümmert sich – neben vielen anderen Dingen – auch um die Organisation der kriminalistischen Lesung am 2. Juli.

Das Jubiläum wollen die Vereinsmitglieder gebührend feiern. So ist für Mittwoch, 18. August, der Musiker Alexander Voynov aus Weimar eingeladen, um in der Gröbener Dorfkirche zu musizieren. Er werde etwa eine Stunde auf der Orgel spielen, und eine weitere Stunde russische Volkslieder auf dem Akkordeon zum Besten geben. Das diesjährige Sommerfest am 20. und 21. August steht ebenfalls unter dem Motto Vereinsjubiläum. „Für den 20. August haben wir uns die Vollmershainer Schalmeien eingeladen und am 21. August gibt es ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen und allerlei Spiele für die Kinder. Am Abend, ab 21 Uhr, ist die Tanzband ‚ad libitum‘ bei uns zu Gast.“

Vereinshaus in Gröben erhälteine neue Küche

Die Vereinsmitglieder organisieren jährlich bis zu 25 Veranstaltungen in ihrem Ort. Im Laufe der vergangenen Jahre kamen immer mal wieder neue Veranstaltungen hinzu, andere sind nicht mehr durchgeführt worden. Einige aber sind längst Tradition, wie der Wöllmisselauf, das Maibaumsetzen, die Volleyballturniere und das Sommerfest.

Natürlich wird nicht nur gefeiert, sondern vielerorts im Dorf auch mit angepackt. Auch das Vereinshaus wird immer wieder saniert und verschönert, zwischen 15.000 und 16.000 Euro seien bereits investiert worden. Erst im vergangenen Jahr sind die alten Fenster herausgerissen und neue eingesetzt worden. Derzeit werde eine neue Küche eingebaut, die Toiletten sollen noch saniert werden.

Der Verein hat 34 Mitglieder, darunter 31 aus Gröben, zwei aus Ilmnitz und ein Mitglied aus Scheiditz. „In den vergangenen Jahren sind einige junge Leute eingetreten. Das macht uns Hoffnung, dass es auch in Zukunft weitergeht“ , sagt Andreas Ebing.

Freitag, 2. Juli, 19 Uhr: Lesung mit Kriminalrat a.D. Hans Thiers. Ab 18 Uhr brennt der Rost. Karten im Vorverkauf sind für 6 Euro erhältlich bei Andreas Ebing, Telefon 0173/98 25 629 sowie an der Abendkasse für 8 Euro.