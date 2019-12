Großes Interesse an Chronik über Dothener Pfarrei

Zum Gottesdienst in der Kirche in Dothen hat Franziska Hagner aus Grabsdorf gestern einen Spendenscheck in Höhe von 1050 Euro an Pfarrerin Ulrike Magirius-Kuchenbuch überreicht. Das Geld stammt aus dem Verkauf der knapp 300 Seiten umfassenden Chronik über die Geschichte der Pfarrei Dothen, die Franziska Hagner im Juni dieses Jahres herausgegeben hat. Weil auch gestern zum Gottesdienst noch zwei Exemplare verkauft werden konnten, kommen noch einmal 60 Euro zur Spendensumme dazu. Von den bis dato gedruckten 120 Chroniken ist nur noch eine einzige übrig. Das Geld will die Kirchgemeinde Dothen in Restaurationsarbeiten an oder in ihrer Kirche stecken. Die Kirchentür zum Beispiel, durch welche der Wind zum Gottesdienst nur so pfiff, müsste saniert werden.

Früher wurde auch gelebt, geliebt und gelitten

Die Kirche in Dothen. Foto: Ute Flamich

Etwa zehn Jahre Archivarbeit hat die 32-Jährige in die Chronik gesteckt, die sie dann in zwei Monaten „heruntergeschrieben“ hat. „In der Chronik wird das Leben seit der Reformation und bis zum Jahr 1945 in der Kirchgemeinde Dothen sowie in Grabsdorf und Kischlitz beschrieben“, sagt Franziska Hagner. Für sie sei das spannende bei dieser Arbeit gewesen, das pauschale Bild, dass es die Leute früher besser gehabt haben, zu hinterfragen. „Ich stelle bei meinen Recherchen immer wieder fest, dass die Leute nicht anders waren als heute. Sie haben auch gelebt, geliebt und gelitten. Schwerer hatten sie es meist schon und wir können – trotz der Probleme, die es natürlich gibt – dankbar sein, dass wir in der heutigen Zeit leben.“

Dass sie das Geld aus dem Verkauf der Chroniken spendet, ist für die junge Frau eine logische Schlussfolgerung. „Ich habe über die Kirche geschrieben, dann soll der Erlös meiner Arbeit auch der Kirche zugutekommen.“ Zudem habe sie bei ihr ihren Nachforschungen herausgefunden, dass schon früher Leute der Dothener Kirche viel vermacht haben. „Zum Beispiel den Taufengel und die zwei Figuren rechts und links neben Jesus an der Wand.“

Recherchen zu Chronik über Großhelmsdorf und Mühle von Dothen

Franziska Hagner, die derzeit in Dresden wohnt und kurz vor ihrem Abschluss zur Psychotherapeutin steht, hat diverse weitere Projekte in Arbeit. So hat sie unter anderem gemeinsam mit ihrem Vater Udo Hagner bereits Material für eine Chronik über Großhelmsdorf gesichtet. Zudem recherchiert sie zur Mühle von Dothen und befasst sich mit dem 800-jährigen Jubiläum, das der Tautenburg im Jahr 2023 bevorsteht.