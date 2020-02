Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Heidler Bohrtechnik für „Premier-Klasse“ nominiert

Zeit ist für Thomas Heidler ein überaus rares Gut in diesen Tagen. So lernt Heidler, Geschäftsführer der H&E Bohrtechnik mit Sitz im Stadtrodaer Ortsteil Bollberg, derzeit in Jena im Schnelldurchgang Englisch. Bis Anfang Mai müssen seine englischen Sprachkenntnisse ausreichend sein, damit er seinen Förderantrag für sein Konzept TerraSmartHDD, eine einzigartige Dosier- und Mischanlage von Bohrspülungen, vor dem EU-Parlament in Brüssel präsentieren kann. Heidlers Firma setzte sich gegen 600 Mitbewerber aus ganz Europa durch.

Zudem spielt sein Unternehmen jetzt in der obersten Liga beim Großen Preis des Mittelstandes. Beim wohl begehrtesten Wirtschaftspreis Deutschlands wurde es für die höchste Auszeichnung, den „Premier“ nominiert. Das mittelständische Unternehmen im Spezialmarkt nimmt unternehmerische Verantwortung ernst: Von der Forschung und Entwicklung über hohes gesellschaftliches Engagement bis zur Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden.

Verantwortung übernehmen

Unternehmer sein heißt, Verantwortung zu übernehmen: Das ist die Devise von Geschäftsführer Thomas Heidler. In den letzten 15 Jahren hat er sich mit dieser Einstellung hohes Ansehen und ein erfolgreiches Unternehmen im Spezialmarkt der Spülbohrung aufgebaut „Wir werden häufig dann gerufen, wenn der traditionelle Tiefbau an seine Grenzen stößt und es darum geht, Verkehrswege, sensible Landschaftsschutzgebiete oder bebaute Flächen zu unterqueren“, sagt Heidler. Für JenaWasser verlegte man unlängst 120 Meter lange Leitungen im Spülbohrverfahren unter der Autobahn A4. „Alles bei laufendem Verkehr, und wir durften die Autobahn nicht betreten.“

Möglich ist dies, weil Heidler von Anfang an konsequent mit seinem Unternehmen auf Forschung und Entwicklung setzte. Seit 2007 liefen und laufen mehrere sogenannte Forschungs-und-Entwicklungs-Projekte zur Optimierung der technischen Prozessabläufe. Mittlerweile mit Unterstützung der EU und dem Wirtschaftsministerium. Ziel sei es, Zeit und auch Geld zu sparen. Insgesamt hat das Unternehmen schon acht F&E-Projekte entwickelt. Das Verfahren „Bentomisch“ ist sogar patentiert. Im vergangenen Jahr hat Thomas Heidler eine eigene App entwickelt, mit der sein Team die Baustellen bequem am Tablet papierlos dokumentieren kann.