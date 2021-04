Hellborn: Strauße im Freiland, Hofladen darf wieder öffnen

Hellborn. Gerade den Jungtieren sei die Zeit im Stall nicht so gut bekommen.

Die etwa 250 Laufvögel der Täler-Straußenfarm in Hellborn sind per beantragter Sondergenehmigung seit dem 24. April wieder in ihren Freilandgehegen.

Aufgrund der grassierenden Vogelgrippe in der Region galt auch für sie die seit dem 26. März dieses Jahres vom Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland (ZVL) verhängte Stallpflicht. Ab dem 1. April sind Sperrbezirke festgelegt worden, in denen strenge Hygiene- und Desinfektionsbestimmungen zu beachten waren.

Jungtiere rupften sich im Stall die Federn aus

Gerade den Jungtieren sei die Zeit im Stall nicht so gut bekommen. „Die Tiere haben sich gegenseitig die Federn rausgerissen“, sagt Straußen-Farmer Steffen Müller. Grundsätzlich sei die Haltung im Stall für die Laufvögel auf längere Sicht auch nicht artgerecht. Müller betont erneut, dass seine Strauße nicht von der Vogelgrippe betroffen waren und sind.

Weil die Allgemeinverfügung des ZVL zur Aufstallungsanordnung für gehaltene Vögel wegen der Vogelgrippe zum 3. Mai vollumfänglich aufgehoben wird, darf Steffen Müller auch wieder Fleisch, Wurst und Eier vom Strauß verkaufen. Sein Hofladen in Hellborn ist ab Dienstag, 4. Mai, wieder geöffnet.