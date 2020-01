Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Henry und Hanna sind beliebteste Baby-Namen in Stadtroda

Eisenberg war 2019 das „Jahr der Mädchen“. Von den insgesamt 75 Neugeborenen sind 46 „Büchsen“ und 29 Jungen. In Hermsdorf und Bürgel dagegen hatte jeweils das männliche Geschlecht – wenn auch nur relativ knapp – die Oberhand. Sowohl in Eisenberg als auch in Hermsdorf und Stadtroda gab es im vergangenen Jahr weniger Babys als noch in 2018. Nur in Bürgel blieb die Zahl mit 29 Neugeborenen konstant. Nicht nur, wie viele Kinder 2019 geboren worden sind, sondern auch, welches beliebte und außergewöhnliche Namen für Jungen und Mädchen waren, das erfragten wir bei den zuständigen Ämtern einzelner Städte und Gemeinden in der Region. Ebenso, wie viele Ehen im vergangenen Jahr geschlossen worden und welches jetzt schon beliebte Hochzeitstage für 2020 sind.

Bürgel:

Eheschließungen: Im vergangenen Jahr haben sich in Bürgel 15 Brautpaare das Jawort gegeben. Besondere Termine gab es nicht. Die Eheschließungen fanden zwischen Ende März und Anfang Oktober statt.

Hochzeitstermine 2020: „Auch für dieses Jahr habe ich schon einige Anfragen und feste Termine im Kalender. Hier ist momentan der 01.08.2020 der beliebteste Tag, welcher auch schon ausgebucht ist“, informiert Standesbeamtin Kathrin Kohla.

Geburten: Mit 29 Geburten (24 in Bürgel, 4 in Graitschen, 1 in Nausnitz) sind im vergangenen Jahr 16 Jungen und 13 Mädchen in der erfüllenden Gemeinde Bürgel begrüßt worden.

Eisenberg:

Eheschließungen: Im Standesamtsbezirk Eisenberg sind im vergangenen Jahr 59 Ehen geschlossen worden, davon zwei im Rittergut Schkölen.

Hochzeitstermine 2020: Für dieses Jahr seien schon einige Termine zum Heiraten reserviert, informiert Silke Neumann vom Standesamt Eisenberg. Bis jetzt seien der 20.05.2020 mit vier geplanten Eheschließungen und der 20.06.2020 mit drei reservierten Eheschließungen die beliebtesten Tage.

Geburten: In Eisenberg war 2019 das „Jahr der Mädchen“. Von 75 Babys sind 46 Mädchen und 29 Jungen. Unter ihnen sind zwei Zwillingspaare mit den Namen Emma und Hannah sowie Emma und Johannes. Die Kreisstadt Eisenberg ist erfüllende Gemeinde für fünf Orte. In diesen gab es im vergangenen Jahr 7 neue Erdenbürger – und auch hier hatten die Mädchen die Nase vorn: Gösen 1 Mädchen, Hainspitz 1 Mädchen und 1 Junge, Petersberg 2 Mädchen und 1 Junge und Rauschwitz 1 Mädchen. In Mertendorf gab es 2019 kein Neugeborenes. Darüber informiert Melanie Regner, Sachbearbeiterin in der Meldebehörde Eisenberg.

Namen: Die beliebtesten Mädchen-Namen waren 2019 der Eisenberger Meldebehörde zufolge: Emma, Lilly, Hannah, Luise, Valerie, Juna, Anna, Greta, Romy und Emily. Zu den eher ungewöhnlichen Namen zählen Arwen Anna, Celia, Karline und Adelia. Bei den Jungen gibt es keinen Vornamen doppelt. „Wir haben zum Beispiel einen Adrian, Matteo, Alois, Anton, Lionel, Leo, Paul, Ansgar-Emil, Piet, Till, Karl, Janosch, Levi, Tiemo, Nick, Mattis, Erik, Erwin, Oskar, Tim, Niklas, Johannes und Magnus“, informiert Melanie Regner. Ihr zufolge seien die Anfangsbuchstaben A, E und L bei den Jungen-und Mädchennamen sehr beliebt gewesen.

Hermsdorf:

Foto: Ute Flamich

Eheschließungen: Im Standesamt Hermsdorf sind im vergangenen Jahr 74 Ehen geschlossen worden. Beliebte Hochzeitstage waren der 27.07.2019 und der 10.08.2019. Jeweils vier Paare gaben sich an diesen Tagen das Jawort. Jeweils drei Paare ließen sich am 31.08.2019 und am 14.09.2019 trauen.

Hochzeitstermine 2020: Einige beliebte Daten zum Heiraten in diesem Jahr sind dem Standesamt Hermsdorf zufolge der 20.02.2020, 20.06.2020, 08.08.2020 und der 10.10.2020.

Geburten: 2019 gab es in Hermsdorf insgesamt 44 „Neuankömmlinge“, davon 23 Jungen und 21 Mädchen. Reichenbach konnte sich über 10 Babys freuen (4 Jungen und 6 Mädchen), Mörsdorf über 6 (2 Jungen und 4 Mädchen) und St. Gangloff über 8 Kinder (5 Jungen und 3 Mädchen). In Schleifreisen wurde 2019 ein Junge geboren.

Stadtroda:

Eheschließungen: Im vergangenen Jahr sind im Standesamtsbezirk Stadtroda 44 Ehen geschlossen worden. Mehrere Hochzeiten wurden an folgenden Tagen geschlossen: 25.05., 04.07., 06.07., 20.07., 02.08., 17.08., 09.09., 19.09., 21.09. und 16.11..

Foto: Peter Michaelis

Hochzeitstermine 2020: Der 06.06. und 20.06.2020 sind bislang die Hochzeitstage mit den meisten Anmeldungen, nämlich zurzeit drei Eheschließungen pro Hochzeitstag. Insgesamt liegen für das Jahr 2020 bereits 27 Anmeldungen beziehungsweise Vormerkungen für Eheschließungen im Standesamtsbezirk Stadtroda vor. Dieser verfügt über die Eheschließungsorte Stadtroda und Trockenborn-Wolfersdorf.

Geburten: Im Zuständigkeitsbereich der Stadtverwaltung Stadtroda sind im vergangenen Jahr 54 Kinder geboren worden; 25 Jungen und 29 Mädchen. Davon sind allein 43 Babys (22 Mädchen und 21 Jungen) in Stadtroda Zuhause. Im Stadtrodaer Ortsteil Bollberg konnten sich die Bewohner über 2 Neugeborene freuen (1 Mädchen, 1 Junge), im Ortsteil Quirla über 5 (2 Mädchen, 3 Jungen) und im Ortsteil Dorna über 2 Mädchen. Auch in Ruttersdorf-Lotschen erblickten 2 Mädchen das Licht der Welt, in Möckern dagegen gab es 2019 kein Neugeborenes. Die Stadt Stadtroda ist erfüllende Gemeinde für die Orte Ruttersdorf-Lotschen und Möckern.

Namen: Wie bereits im Jahr 2018 so war auch 2019 der beliebteste Vorname für Jungen in Stadtroda Henry (2-mal vergeben in 2019, 3-mal in 2018 in der Schreibweise Henri/Henry). Der beliebteste Mädchenname in Stadtroda war im vergangenen Jahr Hanna, auch in der Schreibweise Hannah. Zu den außergewöhnlichen Namen in Stadtroda zählen 2019: Philian, Isalie, Ares, Janela, Aiden und Linnéa.