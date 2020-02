Hermsdorf: Einblick in die Welt der Algorithmen

Wissenschaftsjournalistin Manuela Lenzen, promovierte Philosophien, beschäftigt sich mit der digitalen Welt und dem komplexen Thema der Künstlichen Intelligenz. Beim Hermsdorfer Gespräch am Montagabend beschrieb sie den frühen Wunsch der Menschheit, mit Hilfe von Algorithmen, Aufgaben lösen zu können. Sie skizzierte den erreichten Stand der Künstlichen Intelligenz (KI), beschrieb realistische Hoffnungen, die für das Leben Vorteile bringe und versuchte, dem Hype um die Künstliche Intelligenz, der aufgrund von menschengemachten Science Fiction Visionen bei Menschen Ängste auslöst, zu mindern.

Zur KI sagte sie: Man wisse bis heute nicht, wie menschliche Intelligenz funktioniere. Daher sei es nach ihrer Auffassung nicht möglich, dass Computer sich verselbstständigen können. Denn der Mensch sei bei der Entwicklung von Computern, die über Künstliche Intelligenz verfügen sollen, der entscheidenden Faktor. Menschen programmieren und füttern den Rechner mit Daten. „Erst dann können Computer projektbezogene Aufgaben lösen“, so Lenzen.

Erst seit kurzem sei das möglich, weil es heute Computertechnik gebe, die überhaupt in der Lage seien, notwendige Datenfluten verarbeiten zu können. Nur deshalb können ‘Maschinen’ lernen. Das passiere durch sogenannte künstliche Euronen, die auf Grundlage der von Menschen eingegebenen Daten Rechenoperationen in rasender Geschwindigkeit ausführen können, so Lenzen. In welchem Umfang projektbezogen Aufgaben von ‘Maschinen’ realisiert werden, bestimme aber ganz allein der Mensch, betont sie. Waren Schach-Computer eine der ersten Anwendungen, seien es heute unter anderem Gesichts- und Spracherkennung, Übersetzungen bis hin zur Optimierung von Produktionsabläufen, zählt sie einige Beispiel auf. Nutzbringend könne Künstliche Intelligenz in der Wissenschaft und der Medizin sein. Sozusagen um Vorarbeiten zu leisten, was sich Forscher noch einmal anschauen sollten. Aber auch einfache Arbeiten in Produktionsprozessen gebe es. Kritisch benannte sie die Entwicklung autonomer Waffensysteme, nicht weil die Gefahr einer Eigendynamik drohe, sondern weil technischer Fortschritt missbraucht werde.