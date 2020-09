Hermsdorf: Hobby-Imkern statt Fußballmannschaft trainieren

Lothar Nerlich hatte es im August 2019 angekündigt: „Ich werde wohl zum 30. Juni 2020 meine Übungsleitertätigkeit beenden. Ich glaube, das reicht dann auch. Da muss mal frischer Wind rein“, sagte er vor einem Jahr auf der Feier zum 25-jährigen Bestehen des ASB-Kreisverbandes Saale Holzland in der Stadthalle in Hermsdorf.

Der 77-Jährige aber ist heute noch ehrenamtlicher Trainer der Fußballmannschaft des Arbeiter-Samariter-Bundes Bad Klosterlausnitz. Hauptsächlich, weil noch kein Nachfolger für seinen Posten gefunden werden konnte. Aber auch, weil Training und Wettkämpfe über viele Wochen hinweg aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen sind und erst seit kurzem wieder der Ball gekickt wird. Gleichzeitig arbeitet der Hermsdorfer nun den Vater eines Spielers in die Übungsleiter-Aufgaben ein. Eine feste Zusage, dass der in Eisenberg wohnende Mann das Training künftig einmal übernimmt, gibt es jedoch noch nicht.

Beim Training auf dem Sportplatz der ASB-Holzlandwerkstätten in Bad Klosterlausnitz Foto: Ute Flamich

Trotzdem plant Lothar Nerlich, Ende des Jahres tatsächlich den Hut zu nehmen – mit einem Aber: „Sollte es bis dahin keinen festen Nachfolger geben, werden wir schon einen Weg finden, das Training abzusichern.“ Offen ließ er dabei, ob er unter diesen Umständen sein Ehrenamt noch einmal verlängern würde.

Seit 2004 trainiert Lothar Nerlich Beschäftigte des ASB im Fußballspielen. „Damals haben wir mit etwa 20 Spielern angefangen, jetzt sind es nur noch zwölf.“ Trainiert wird immer montags und donnerstags. Dass er Menschen mit Behinderung sportlich anleitet, sei für ihn kein Problem. „Ich habe keine Berührungsängste und weiß, wie ich mit ihnen umgehen muss. Da hilft mir auch meine pädagogische Erfahrung aus 40 Jahren Lehrerdienst.“

Kaninchen füttern und die Sense schwingen

Nerlich, der seit 1958 aktiver Fußballspieler in Hermsdorf war und auch noch mit über 70 selbst auf dem Platz gestanden hat, nahm mit seiner Mannschaft seit 2006 jährlich an der Thüringer Fußball-Landesmeisterschaft der Werkstätten für behinderte Menschen teil. „Angefangen haben wir mit dem 19. Platz von 21. Dann haben wir uns immer weiter vorgearbeitet. Unser bestes Ergebnis war der 5. Platz in Thüringen. In den vergangenen Jahren lagen wir üblicherweise immer zwischen dem 5. und 10. Platz.“

Altersbedingt will Lothar Nerlich sein Ehrenamt zum Ende des Jahres abgeben. Zu tun habe er auch dann noch genug. Als Hobby-Imker will er sich weiterhin betätigten. „Dann habe ich ja auch noch Kaninchen und mit der Sense hauen kann ich auch“, sagt er und schmunzelt. Sein großes Ziel aber sei es, gesund zu bleiben.

Dass die Menschen mit Behinderung des ASB in Bad Klosterlausnitz auch weiterhin Fußball spielen können, hofft Nerlich sehr. Dafür braucht es nicht nur einen neuen Trainer – besser gleich zwei –, sondern auch Sponsoren. „Denn die Mannschaft finanziert sich hauptsächlich über Spenden“, sagt Claudia Kirchner, Geschäftsführerin des ASB-Kreisverbandes.

Umso mehr freuten sie, Lothar Nerlich und die Fußballspieler sich, dass am 27. August ein symbolischer Scheck über 250 Euro von der Volksbank Gera, Jena, Rudolstadt entgegengenommen werden konnte. Überreicht wurde dieser von Uwe Lettermann, dem Prokuristen des Geldinstitutes. Hauptsächlich in neue Bälle soll das Geld investiert werden.

Wer Trainer der ASB-Fußballmannschaft Bad Klosterlausnitz werden oder die Sportler als Sponsor unterstützen möchte, kann sich melden unter Telefon 036601/92740 oder per E-Mail an: info@asb-shk.de.