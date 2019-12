Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hermsdorf: Optimale Bedingungen, um Lehrausbildung zu meistern

Für Luca Kuhn (17) aus Hermsdorf war frühzeitig klar, dass er seine Ausbildung in der Micro-Hybrid Electronic GmbH in Hermsdorf absolvieren will. Schon während seiner Regelschulzeit in der Holzlandstadt sei ihm das Unternehmen bekannt gewesen, weil es rege Kontakte zur Schule gepflegt habe. „Ich habe zahlreiche Praktika in der Micro-Hybrid absolviert und dabei verschiedene Arbeitsbereiche kennengelernt. Das hat mich überzeugt und deshalb habe ich mich für eine Ausbildung in dem Hermsdorfer Unternehme entschieden“, so Luca Kuhn.

Seit August ist er Auszubildender in der Fachrichtung Elektroniker für Geräte und Systeme. Seine gemachten positiven Erfahrungen bestätigen sich auch in der Lehre. Die Tätigkeiten seien anspruchsvoll und interessant. Zur Seite stehe ihm ein fester Ausbilder. Aber auch in den verschiedenen Abteilungen, die er durchlaufe, finde man immer einen Ansprechpartner. „Man ist nie allein, wird überall eingebunden. Und wenn man Hilfe braucht, ist immer einer da, der Fragen beantwortet. Ich finde hier ein tolles Arbeitsklima vor, das die besten Voraussetzungen bildet, um die Ausbildung gut zu meistern“, so der 17-Jährige. Die Ausbildung sei anspruchsvoll, „da muss ich mich auch mal zu Hause hinsetzen und lernen“, gesteht Luca Kuhn. Aber dafür weiß er schon jetzt, dass er bei einem erfolgreichen Lehrabschluss eine Einstellungsgarantie in der Tasche hat. Chance für Studenten, die sich neu orientieren Offen für alle Bewerber zeigt sich die Micro-Hybrid Electronic GmbH. Egal ob es sich dabei um ältere Bewerber, Migranten oder Hochschulabsolventen handele. Was zähle, sei die persönliche Motivation und Leistungsbereitschaft, so das Unternehmen. Anna Muntaniol (27) gehört zur Gruppe junger Studenten, die sich nach einem begonnenen Studium neu orientieren wollen. Sie hatte an der Jenaer Fachhochschule Biotechnologie studiert, aber im Laufe der Zeit festgestellt, dass das doch nicht so ihr Ding sei. „Ich habe mich umgeschaut, weil ich einfach was Kreatives machen wollte. Die Jenaer Agentur für Arbeit hat mich sehr gut bei meiner Suche unterstützt. Ich denke, mit dem Hermsdorfer Unternehmen das beste für mich gefunden zu haben“, so die 27-Jährige. Anna Muntaniol setzt sich daher gleichfalls seit August noch einmal auf die Schulbank und will den Beruf einer Kauffrau für Marketing-Kommunikation erlernen. Ohnehin finde sie die Thematik des Unternehmens spannend, das unter anderem in seinen Kernmärkten Medizintechnik, Umwelttechnik und Luftfahrt als Weltmarktführer anspruchsvolle Sensor-Lösungen entwickelt und produziert. Sie fühle sich wohl und habe ebenso schon verschiedene Arbeitsbereiche in der Fertigung kennengelernt. Mit Blick auf die Ausbildung sagt sie, dass es interessant sei und das Lernen Spaß bereite. „Ich bin immer gefordert und es gab noch keine Sekunde, in der Langeweile aufkam“, meint die junge Frau zufrieden. Weil die Micro-Hybrid Electronic GmbH sich in besonderer Weise um Nachwuchs bemüht, hat die Jenaer Arbeitsagentur für Arbeit den einmal jährlich zu vergebenden Preis für Nachwuchsförderung dem Hermsdorfer Unternehmen zuerkannt. Neben den klassischen Personalgewinnungsstrategien setze die Firma unter anderem auf eine enge Zusammenarbeit mit der Regelschule und dem Gymnasium, öffne die Türen für Schüler an einem Tag, um die Berufe hautnah vorzustellen, biete mehrtägige Praktika an, betreibe unter www.hauptsache-erfolg.de eine eigene Ausbildungskampagne und sei bei Instagram und Facebook aktiv. Zudem betrage die Ausbildungsquote in der Firma zehn Prozent, begründet Agenturleiter Holger Bock die Entscheidung für das Unternehmen. Micro Hybrid beschäftigt nach eigenen Angaben derzeit 200 Mitarbeiter an drei Standorten und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von mehr als 25 Millionen Euro.