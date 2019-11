Tanzend wird am 29. November unter der Leitung von Annelies Merker in die 35. Musikalische Woche gestartet.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hermsdorf: Tanzend wird in die 35. Musikalische Woche gestartet

Zum Auftakt der „35. Musikalischen Woche“ in Hermsdorf wird getanzt. Dazu wird am 29. November, um 15 Uhr in den Rathaussaal der Stadt eingeladen. Unter dem Motto „Tänze zum Advent“ kann zu internationaler Weihnachtsmusik in Gasse, Kreis und Block das Tanzbein geschwungen werden. Die Leitung hat Annelies Merker. Der Eintritt ist frei.

Am Sonnabend, 30. November, ab 19.30 Uhr steht der zweite Termin an. Der Jenaer Gospelchor „Black feet, white voices“ will die Zuhörer mit seinem Programm „O come, o come, Emmanuel“ erfreuen. Der Chor, der aus etwa 40 Sängern besteht und sich dem A cappella-Gesang verschrieben hat, wird von Almut Elsässer geleitet. Der Besuch des Konzertes in der St. Salvator Kirche in Hermsdorf ist kostenfrei.

Am 1. Advent, um 10 Uhr, wird erneut in die St. Salvator Kirche Hermsdorf eingeladen. An diesem Sonntag steht ein Bläsergottesdienst mit dem Hermsdorfer Posaunenchor an. Darüber informiert Kreiskantor Every Zabel. Auch Familien mit Kindern sind herzlich eingeladen. Ein Kindergottesdienst ist organisiert, in dem unter anderem die Symbole des Adventskranzes thematisiert werden. „Im Rahmen des Bläsergottesdienstes wird auch an das Kirchweihfest erinnert und der neu gewählte Gemeindekirchenrat wird eingesegnet. Im Anschluss laden wir noch herzlich zum Kirchenkaffee ein“, sagt der Kreiskantor.

Theaterstück „Hans im Glück“ wird am 5. Dezember für die Kinder aufgeführt

Die 35. Musikalische Woche wird bis zum 7. Dezember mit vier weiteren Veranstaltungen ausgefüllt: Am 4. Dezember um 14 Uhr werden im Gemeinderaum gemeinsam Advents- und Weihnachtslieder gesungen. Die Veeh-Harfen-Gruppe musiziert unter der Leitung von Cornelia Will. Es gibt Kaffee, Tee und Stollen. Die Gesamtleitung hat Every Zabel.

Mittlerweile steht auch fest, auf welches Theaterstück sich die Kinder am 5. Dezember, um 16 Uhr in der Hermsdorfer Kirche freuen können. Das Kindertheater „Theaterta“ mit Roman Moebus wird das Grimm’sche Märchen „Hans im Glück“ aufführen. Das Märchen beschäftigt sich mit der immer aktuellen Frage nach dem, was uns glücklich macht. Wer hätte ihn nicht gern, einen großen Klumpen Gold. Was der wohl wert sein mag? Doch Hans ist gar nicht glücklich, denn er muss das schwere Ding nach Hause tragen – armer reicher Hans! Das Stück dauert etwa 45 Minuten und ist für Kinder ab drei Jahren zu empfehlen. Karten für 3 Euro gibt es nur an der Tageskasse.

Konzertkarten gibt es im Vorverkauf

Im Vorverkauf erhältlich sind nach wie vor auch Karten für die zwei letzten Konzerte der Musikalischen Woche. Zu beiden wird in die St.-Salvator-Kirche Hermsdorf eingeladen. Am 5. Dezember, um 19.30 Uhr sind „Orgelsax“ zu Gast. Am 7. Dezember findet um 19.30 Uhr das Abschlusskonzert statt. In diesem Jahr wird das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach mit den Kantaten 1, 3 und 6 erklingen. Karten für beide Konzerte gibt es in Hermsdorf in der Buchhandlung Herold, der Bäckerei Nützer, dem Holzlandreisebüro im Globus und im Kirchenbüro. Kinder und Jugendliche bis zu 18 Jahren haben freien Eintritt.

29. November, 15 Uhr: „Tänze zum Advent“ im Rathaussaal Hermsdorf

30. November, 19.30 Uhr: Gospelchor „Black feet, white voices“ singt in der St. Salvator Kirche

1. Dezember, 10 Uhr: Bläsergottesdienst, Kindergottesdienst und Kirchenkaffee in der St. Salvator Kirche