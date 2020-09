Hermsdorf und Tridelta-Campus starten Bürgerbefragung

Stärken und Schwächen analysieren, um den Hightech-Standort Hermsdorf, der zugleich ein Stück weit sein ehemals dörfliches Flair bewahrt hat, weiter voranzubringen: Das ist das Ziel einer groß angelegten Bürgerbefragung, die von der Stadt in Kooperation mit dem Tridelta-Campus ab September erstmals durchgeführt wird.

„Wir möchten ganz konkret die Bürger, aber auch die Wirtschaft bei der Erarbeitung eines tragfähigen Standortkonzeptes, das die weitere Entwicklung maßgeblich prägen wird, mit einbeziehen“, erklärt Bürgermeister Benny Hofmann (parteilos). Konkret gehe es darum, wie man Hermsdorf zu einem lebenswerten Arbeits- und Lebensmittelpunkt weiterentwickeln könne.

Immer mehr Einwohner

Schon jetzt schert die Stadt aus dem allgemeinen demografischen Trend aus: Statt Einwohnerschwund verzeichnet man seit ein paar Jahren einen deutlichen Zuwachs. Zählte man 2018 in der Holzlandstadt knapp 8000 Einwohner, so ist die Gesamtbevölkerung inzwischen auf 8.300 Menschen gewachsen. Und es werden immer mehr: „Im neuen Wohngebiet ‘An der Rauda’ sind von einstmals 50 zu vergebenden Bauplätzen gerade einmal 3 oder 4 Parzellen noch frei“, sagt der Bürgermeister. Insbesondere junge Familien aus Jena hätten Hermsdorf als neuen Lebens- und Arbeitsort für sich entdeckt. „Hinzu kommt der Zuzug von Älteren aus der dörflich geprägten Umlandregion, welche die Vorzüge, die eine Kleinstadt zu bieten hat, zu schätzen wissen.“

Meinung von Neubürgern wichtig

Im Rahmen der gemeinsamen Befragungsoffensive will man über verschiedene Ebenen herausfinden, was den Einwohnern besonders wichtig ist. So bekommen Neu-Hermsdorfer bei ihrer Anmeldung im Einwohnermeldeamt einen Flyer mit verschiedenen Fragen in die Hände gedrückt. Unter anderem möchte man in Erfahrung bringen, welche Erwartungen beispielsweise ehemalige Jenaer an das Leben in einer Kleinstadt haben. „Jena hat nun einmal eine ganz andere Kultur“, sagt Hofmann. Zu Wort melden sollen sich in der anonymisierten Befragung auch Schülerinnen und Schüler von Abschlussklassen an der Real- und Berufsschule sowie dem Gymnasium. „Natürlich interessiert uns, wie die Schüler die Ausbildungschancen vor Ort beurteilen.“

Welche Erwartungen haben junge Familien an den Bürgerservice? Welche Wünsche und Erwartungen haben die Gastronomen, hat die Wirtschaft an die Stadt? In welcher Form kann man Gewerbetreibende unterstützen? „Wir streben eine echte Zielgruppenbefragung an“, sagt Benny Hofmann.

Keine Standard-Modellstadt

Einig sind sich der Bürgermeister und Campus-Managerin Janina Kühn, dass Hermsdorf in keiner Weise einer Standard-Modellstadt entspricht und man deshalb ganz spezielle Lösungen für die weitere Entwicklung finden muss. „Die einzigartige Mischung aus familienfreundlicher Kleinstadt in Verbindung mti dem Hightech-Cluster vor Ort sind ein regionales Alleinstellungsmerkmal. Hierin begründet liegt viel Potenzial, welches es zu nutzen gilt“, sagt die Campus-Managerin.

Benny Hofmann rechnet indes damit, dass man frühestens in einem Vierteljahr eine erste Auswertung der Bürgerbefragung vornehmen kann. „Wir stehen ganz am Anfang eines langen Prozesses“, ist er sich sicher.