Hermsdorf: Unrat entlang der Bahngleise am Brückencenter beräumt

Immer wieder war in der Vergangenheit kritisiert worden, dass an den Bahngleisen am Brückencenter sich der Unrat häufe und sich keiner dafür zuständig zeige. Nicht zuletzt habe der Seniorenbeirat während der gemeinsamen Rundgänge durch die Stadt, an dem der Bürgermeister beteiligt sei, darauf hingewiesen. Bürgermeister Benny Hofmann informierte unsere Zeitung, dass die Stadt letzte Woche die Initiative ergriffen habe. Zwar sei die Deutsche Bahn AG in erster Linie an den Bahngleisen für Ordnung und Sauberkeit verantwortlich, „aber weil unsere Anfragen nicht so recht Gehör gefunden haben, haben wir letzten Donnerstag gehandelt. In Absprache mit der DB AG haben Mitarbeiter des Hermsdorfer Bauhofes Unrat und Müll entlang der Schienen in einer Vormittagsaktion beseitigt“, informiert Benny Hofmann. Um die Sicherheit der städtischen Beschäftigten zu gewährleisten, sei während der Beräumung ein Sicherheitsbeauftragter der Deutschen Bahn vor Ort gewesen. Seine Aufgabe bestand darin, rechtzeitig vor der Durchfahrt eines Zuges einen Hinweis an die Bauhofmitarbeiter zu geben, um das Gefahrenpotenzial so gering wie möglich zu halten, erläutert der Bürgermeister.