Hermsdorf: Wenn Kinder selber den Kochlöffel schwingen

Mit viel Eifer sind die vier- bis sechsjährigen Kinder aus dem Hermsdorfer Kindergarten „Pfiffikus“ beim Gemüseschnippeln und Teigkneten dabei. Eine selbst gemachte Pizza bereiten sich die Mädchen und Jungen unter Anleitung von Kerstin Ullrich zu, die eigens dafür mit ihrem Kochmobil im Kindergarten drei Tage lang zu Gast ist. Und die habe richtig gut geschmeckt, erklären die Pfiffikusse. Um ihre Aussage zu betonen, heben sie die Augenbrauen und streichen sich mit der Hand kreisend über ihren Bauch. Kerstin Ullrich leitet in Erfurt eine Kinderkochschule und hatte die Idee für eine mobile Küche. Die Stiftung Kinderplanet habe die Idee aufgegriffen und mit der Kochschule und der Deutschen Gesellschaft für Ernährung daraus ein Projekt entwickelt. Und so steuert ein äußerlich als Bauwagen wahrgenommenes Mobil, in dem sich eine komplette Kücheneinrichtung befindet, Kindergärten und Grundschulen an.

„Mit den Kindern gemeinsam kochen und ein gesundes Mahl zubereiten, bei dem regionale und saisonalen Lebensmittel verwendet werden, ist unser Anliegen“, skizziert Kerstin Ullrich. In der Küche seien die Kinder die Hauptakteure, sie sollen sich ausprobieren und auch experimentieren können. Jeweils in zwei Kursen pro Tag seien die Kinder spielerisch gefordert. Vermittelt werde nicht nur die Zubereitung in der Küche, sondern sie erfahren auch etwas zu den Produkten, wie sie produziert und verarbeitet werden. Die Kinder für eine gesunde Ernährung zu sensibilisieren, sei ein wichtiges Anliegen in dem Kindergarten, sagt die stellvertretende Kindergartenleiterin Annett Schröder. Schon bei der Bestellung des Mittagsmenüs, das durch einen Dienstleister produziert und angeliefert wird, werde auf eine gesunde Zusammenstellung geachtet. „Erkenntnisse, die wir jetzt durch den Besuch der mobilen Küche aufgenommen haben, werden wir nutzen, um das Mittagessen weiter zu optimieren“, erklärt Leiterin Evelyn Hennig. Naturjoghurt und Müsli mit Früchten zubereitet, Roggenbrot und Vollkornkekse sowie Wasser mit Früchten oder Kräutern versetzt, bis hin zu ungesüßtem Tee seien übrigens seit langem Standard im Haus, ergänzt sie. Eltern haben am Donnerstag, 15. Oktober, ab 16.30 Uhr Gelegenheit, an einem Kurs für Erwachsene in der mobilen Küche zur gesunden Ernährung teilzunehmen.