Die Holzlandstadt hat seine Bereitschaft erklärt, Mitglied im Verein der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland (bscd) zu werden. „Der Stadtrat hat dem Ansinnen in der letzten Stadtratssitzung zugestimmt. Unsere Mitgliedschaft beginnt am 1. Januar nächsten Jahres“, informiert Bürgermeister Benny Hofmann (parteilos).

Die bscd fördert und leistet Unterstützung bei der Entwicklung vitaler und funktionierender Innenstädte. Dabei favorisiere die Vereinigung den Dialog mit den Menschen, um Fragen des Wohnens, Arbeitens, Einkaufens, Erholens befördern sowie die Lebensqualität der Städte verbessern zu können. Dazu organisiert die Vereinigung, die bundesweit – sowie auf Länderebene aktiv sei, Diskussionsrunden in Netzwerken, um Ideen aufzunehmen und eigene Vorstellung vorzutragen und setzt auf einen intensiven Austausch bei Veranstaltungen.

Zudem verfüge die bcsd über ein ausgeprägtes Netzwerk und kann auf Unternehmen zum Beispiel aus der Kommunikationsbranche, Stadtgestaltung oder Marketingdienstleister bauen.

Für Bürgermeister Benny Hofmann scheint die Mitgliedschaft der Stadt gerade in Corona-Zeiten mehr als Sinn zu machen. Man habe als Kommune Verordnungen kurzfristig umsetzen müssen, aber oft nur wenige Hintergrundinformationen erhalten. „Ich denke, dass wir künftig eine fachmännische Beratung von der Bundesvereinigung erhalten können. Denn immerhin vertritt sie 360 Städte in der Bundesrepublik. Außerdem sind gute Ideen für die Stadtentwicklung willkommen. Potenzial sehe ich ebenso im Bereich des Tourismus aber auch für kulturelle Belange in der Stadt“, so der Bürgermeister.

Finanziell gehe Hermsdorf mit der Mitgliedschaft bei einem jährlichen Beitrag von 375 Euro kein Risiko ein. Mit der Mitgliedschaft sei unter anderem eine 20-prozentige Ermäßigung bei den abverlangten Gema-Gebühren gewährt. „Im Schnitt laufen pro Jahr für die Stadt 2360 Euro Gema-Gebühren auf. Damit sparen wir etwa 470 Euro ein“, so der Bürgermeister.