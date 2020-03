Hermsdorfer bemalt tausend Eierschalen statt Porzellan

Wenn am 21. und 22. März zum 15. Ostereiermarkt in Gera eingeladen wird, dann ist auch Günter Ladek aus Hermsdorf wieder unter den 15 Ostereiergestaltern, die im Rathaussaal ihre Kunstwerke präsentieren. Mit zwei Bananenkartons – gefüllt mit einigen seiner aufwendig bemalten Vogeleiern –, sowie mit Acrylfarben, feinen Pinseln und allen weiteren notwendigen Arbeitsmaterialien, wird der 78-jährige gelernte Porzellanmaler anreisen. Natürlich kommt wie immer auch Ehefrau Annelie zur Unterstützung mit.

Zwei von Günter Ladeks neuesten Eier-Motiven. Foto: Foto: Ute FlamicH

Bei schätzungsweise weit mehr als 1000 bisher verzierten Eiern falle es ihm zunehmend schwer, schöne neue Motive zu finden, sagt Günter Ladek. Doch freilich war er in den vergangenen Monaten wieder fleißig und hat weitere 100 bis 120 Eier von hauptsächlich Strauß, Gans und Huhn verziert.

Unter seinen neuesten Werken ist auch ein aus Litauen stammendes Straußenei, das er mit neun verschiedenen Schmetterlingen bemalte. Gänseeier versah Günter Ladek mit Katzen, Collie und Landschaftsmotiven. Auf einem Doppeldotterei tummeln sich Sittiche. „Viele kennen die Doppeldottereier gar nicht“, sagt er. „Wie es der Name schon verrät, sind zwei Dotter im Ei. Diese Eier sind einige Zentimeter größer als einfache Gänseeier, ansonsten haben sie die gleichen Merkmale.“

Weitere Motive von Günter Ladek. Foto: Foto: Ute Flamich / Ute Flamich

Auf dem Geraer Ostereiermarkt selbst wird der Porzellanmaler live zeigen, wie er mit Pinsel und Farbe eine Elefantenjagd auf einem Straußenei verewigt. Als Vorlage dafür dient ihm eines von 270 Zigaretten-Sammelbildern mit Motiven aus deutschen Kolonien, die einst Zugabe bei 3,5-Pfennig-Zigaretten waren. „Die Motive sind sehr beliebt. Ich habe schon verschiedene Eier und auch das Innere von halbierten Kokosnussschalen damit bemalt.“

Günter Ladek gehört zudem zu den 18 Ausstellern, die vom 20. März bis zum 3. Mai im Museum für Naturkunde Gera einige ihrer künstlerischen Arbeiten ausstellen. „Ich sollte eigentlich Jungvögel auf die Eier malen. Viele der jungen Vögel sind jedoch nicht sehr schön anzusehen. Deshalb werde ich stattdessen Exoten wie Kolibris, Sittiche und Papageien präsentieren.“

Auf insgesamt vier Ostereiermärkten sind Günter und Annelie Ladek in diesem Jahr vor Ort, unter anderem noch am 15. März in Oberkotzau bei Hof und am 4. und 5. April auf Schloss Friedenstein in Gotha.

21. und 22. März, 10 bis 17 Uhr: 15. Ostereiermarkt im Rathaussaal Gera, Eingang Kornmarkt

