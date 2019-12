Hermsdorfer erhält für seine Verdienste Ehrenmitgliedschaft

Für den Hermsdorfer Friedmar Kerbe (82) war es eine besondere Ehre, als ihm die Deutsche Keramische Gesellschaft (DKG) zur Jubiläumsveranstaltung anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Gesellschaft, die Ehrenmitgliedschaft verlieh. Die zweithöchste Auszeichnung, die die DKG vergeben könne, werde dem Hermsdorfer als Anerkennung für die erbrachten Leistungen zuteil, informiert der DKG-Vorstand.

Knapp 200 Seiten über die Deutsche Keramische Gesellschaft

Friedmar Kerbe hatte zur Jahrhundertfeier der Keramischen Gesellschaft Ende September als federführender Autor nach knapp zweijähriger Arbeit eine knapp 200 Seiten umfassende DKG-Chronik von 1919 bis 2019 als Druckexemplar fertig gestellt. Zum ersten Mal verfüge die Gesellschaft über ein Werk, in dem die historische Entwicklung der DKG aus den letzten einhundert Jahren in Buchform gefasst sei, teilt der Vorstand mit. Bisher wurde in der 100-jährigen Geschichte der DKG eine Ehrenmitgliedschaft erst zum 27. Mal ausgesprochen, unterstreicht der DKG-Vorstand.

„Ich bekenne, dass mich diese Ehrung sehr berührt hat. Aber so ein Jahrhundertwerk zu verfassen. Ist nicht allein das Werk eines Einzelnen“, räumte der 82-Jährige ein. Für das Endprodukt seien ebenso Maik König von der Firma Micro-Hybrid Electronic GmbH, Maren Thier und Ina Bandtke, die sich um das finale Design sowie den Druck gekümmert haben, zu nennen, so Friedmar Kerbe.

Archivmaterial zur Historie rar gesät

Vor zwei Jahren sei die Geschäftsführung der DKG mit der Bitte auf den Hermsdorfer zugekommen, eine Chronik zu erstellen. Hintergrund sei, dass in Hermsdorf ein Fundus an historischen Zeitschriften und Büchern vorhanden sei, der in den vergangenen Jahrzehnten in der zentralen Hermsdorfer Forschung aufgebaut und gepflegt worden sei. Die DKG selbst verfügt über kein Archiv. Material, das bis zum Zweiten Weltkrieg in Berlin gesammelt wurde, sei bei Bombenangriffen vernichtet worden. Sammlungen, die nach dem Krieg mit hoher Wahrscheinlichkeit angelegt worden, sind nicht mehr auffindbar, sagt Friedmar Kerbe.

Um die aufwendige Recherchearbeit leisten zu können, habe er große Unterstützung vom Fraunhofer Institut für Keramische Technologien und Systeme (IKTS) in Hermsdorf erfahren. „Ingolf Voigt, stellvertretende Leiter des Instituts, hat mir den Zugang zur Bibliothek ermöglicht und Bibliothekarin Silvia Behnsen stand mir hilfreich zur Seite“, erzählt er. Friedmar Kerbe, der sich schon immer für die Geschichte der Technischen Keramik interessierte, habe die Arbeit viel Spaß gemacht. Aber es sei auch eine sehr fordernde Aufgabe gewesen, gibt er zu.

Wissenschaftliche Fachbeiträge publiziert

Der Hermsdorfer ist seit 28 Jahren Mitglied in der Gesellschaft. Zudem habe 1993 in Tautenhain die Gründung eines Fachausschusses „Geschichte der Keramischen Technik“ initiiert. Heute arbeitet er in mehreren wissenschaftlichen Redaktionsbeiräten mit und publiziert regelmäßig Fachbeiträge. Das komme nicht von ungefähr, denn der Hermsdorfer hat sein Berufsleben in der Hermsdorfer Keramik-Forschung verbracht. Nach Studiengängen an der Bauhaus Uni Weimar und ab 1962 am Mendelejew-Institut in Moskau, fand er 1967 seinen Lebensmittelpunkt in Hermsdorf und war im Institut für Technische Keramik tätig.

Leben der Forschung gewidmet

Mit Gründung der Forschungseinrichtung Oxid-Keramik 1973, widmete er sich als Verantwortlicher vollends der Forschung. Darunter federführend unter anderem an der Entwicklung von Gehäuseschalen für integrierte Schaltkreise im Rahmen eines Regierungsabkommens mit der Sowjetunion, der Entwicklung von keramischer Knie- und Hüftgelenk-Endoprothesen sowie an porösen Keramiken für die Mikro- und Ultrafiltration in Kooperation mit dem Oxidkeramik-Produzenten Porzellanwerk Auma. Unter der Bezeichnung „Komplex 05“ war Friedmar Kerbe auch an der hochvertraulichen Verfahrensentwicklung zur Herstellung von Uranoxid-Pellets (UO2) für Kernreaktoren beteiligt, die im Zentralinstitut für Kernforschung Rossendorf erfolgte. Nach der politischen Wende, kurzzeitig drohte gar das Aus der Keramik-Forschung in Hermsdorf, folgte 1992 mit der Gründung des Hermsdorfer Institut für Technische Keramik und Systeme (IKTS) der Neustart. Forschungen in der Filtrationskeramik bis hin zur Mikro-Ultrafiltration folgten bis zu seinem Ruhestand im Dezember 1996.

Rückblickend auf seine Berufstätigkeit sagt er, Forschungsarbeit sei immer eine Herausforderung, weil durch eine zeitliche Vorgabe immer auch Druck vorhanden sei. Dass er dennoch immer zielorientierte Forschungsergebnisse erreichen wollte, sei seiner wissenschaftlichen Neugier zuzuschreiben, bekennt der Keramik-Experte.