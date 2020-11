Hermsdorfer Firma bereitet dem Sport den Boden

Der geschäftsführende Gesellschafter der Hermsdorfer Firma SK Sport- Freianlagenbau GmbH, Uwe Sacklowski, wartet geduldig auf den Firmenbesuch von Andreas Heller (CDU), der sich zeitlich verzögert hatte. Es sei ja nicht alle Tage der Fall, dass sich der Landrat des Saale-Holzland-Kreises in der Firma ankündigt. Umso größer war für Uwe Sacklowski die Freude, als Heller eine Ehrenurkunde an den Firmenchef überreichte. Eine Ehrenurkunde, die ihm im Rahmen des Unternehmerpreises 2020 im Saale-Holzland-Kreis von einem Juroren-Gremium dem Sportanlagenbauer zuerkannt worden war.

Die Auszeichnung sei eine Anerkennung für die Firmenarbeit sowie des Engagements gegenüber Vereinen in der Region, begründet Heller die Entscheidung. Den Glückwünschen schloss sich Hermsdorfs Bürgermeister Benny Hofmann gern an. Die Holzlandstadt hatte das Unternehmen vorgeschlagen.

„Kommunen, die IHK sowie die Sparkasse können Unternehmen benennen. Eine Jury entscheidet dann über Preise. Deshalb freue ich mich, dass die Hermsdorfer Firma diese Würdigung erhalten hat“, so der Bürgermeister.

In seiner Freizeit leitet der Chef auch den Sportverein

Uwe Sacklowski, bis zur Wende in der Forschungsabteilung der Keramischen Werke Hermsdorf tätig, gründete die Firma im Jahr 2001. Heute sind 25 Mitarbeiter im Hermsdorfer Sport- und Freianlagenbau tätig. Die Hermsdorfer bauen Sportanlagen bundesweit.

Bis 2012/13 habe die Firma 80 Prozent ihrer Umsätze in den Altbundesländern erzielt. Doch seither hat sich das Blatt gewendet. „Heute erzielen wir unseren größten Umsatz in den neuen Bundesländern. Und der größte Teil der Aufträge sind öffentliche Aufträge“, so Uwe Sacklowski.

Vor allem in Thüringen habe man in den letzten Jahren vielfach Sportanlagen realisiert und sich einen Namen gemacht, unter anderem in Ilmenau, Bad Berka, Sömmerda, Heiligenstadt und Bad Langensalza. Und derzeit sind Mitarbeiter der Firma dabei, einen neuen Sportkomplex an der Werner-Seelenbinder-Halle zu erstellen. Die Auftragsbücher seien gut gefüllt, konstatiert der Firmenchef. Vielfach müsse man sogar Auftragsangebote ablehnen, weil man nicht über genügend Personal verfüge.

Die Hermsdorfer bilden selbst junge Leute zu Tiefbaufacharbeitern aus, finden aber nicht mehr genügend geeignete junge Bewerber mehr. „Leider mussten wir uns jüngst von zwei jungen Leuten in Ausbildung verabschieden, weil es partout nicht mehr ging“, bedauert Uwe Sacklowski, der aber an der Ausbildung festhalten wolle.

In seiner Freizeit ist Uwe Sacklowski im Hermsdorfer Sportverein engagiert, den er seit Herbst 2018 als Vorsitzender leitet.