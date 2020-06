Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hermsdorfer Gemeinschaft trifft sich

Die Verwaltungsgemeinschaft Hermsdorf lädt am Dienstag, 16. Juni, um 18 Uhr zur Gemeinschaftsversammlung in das Hermsdorfer Stadthaus ein. Die Zusammenkunft der Mitglieder aus Hermsdorf, St. Gangloff, Reichenbach, Mörsdorf und Reichenbach, findet im Saal des Stadthauses statt.

Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Ehrung von freiwilligen Helfern, die in der Corona-Pandemie auf Initiative der Verwaltungsgemeinschaft zahlreiche Unterstützungsangebote für hilfebedürftige Menschen übernommen haben. So haben sie unter anderem Einkäufe erledigt, Botengänge wie Wege zur Apotheke und zur Post oder das Gassi-Gehen übernommen. Gleichfalls standen engagierte Menschen für ein Gespräch per Telefon zur Verfügung. Mit der öffentlichen Würdigung wolle man Dankeschön sagen, so die Vorsitzende der Hermsdorfer Verwaltungsgemeinschaft, Constance Möbius.

Weiter werden zur Gemeinschaftssitzung Informationen zur Jahresrechnung der VG Hermsdorf für das Jahr 2019 gegeben. Zudem wolle man die Auswirkung der Corona-Pandemie für die Verwaltungsgemeinschaft aufzeigen. Beraten werden soll eine Vorlage über die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft „Digitalisierung“. Vorgestellt werden soll ein Leader-Antrag (EU-Fördergeld) der VG zur „Erlebnisorientierten Attraktivierung des Zeitzgrundes“. Nach dem vorletzten Tagesordnungspunkt sind Bürger gefragt. Sie können Fragen in die Runde stellen.