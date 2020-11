Hermsdorfer „Haie“ schnappen erfolgreich nach Edelmetall

Für Denny und André Claus, geschäftsführende Gesellschafter der Hermsdorfer Anlagen- und Instandsetzung GmbH (HAI), war es eine große Freude, als Landrat Andreas Heller (CDU) nicht nur zum angekündigtem Firmenbesuch vorbeischaute, sondern auch noch eine Auszeichnung überreichen konnte: Die „Haie“ haben den dritten Platz beim Unternehmerpreis 2020 im Saale-Holzland-Kreis erreicht.

Für den Preis werden Unternehmen von einer Jury ausgewählt, die sowohl wirtschaftlich überzeugen, aber auch Verdienste um das Gemeinwohl erworben haben, begründet Landrat Andreas Heller die Wahl und beglückwünschte die Firma. Bürgermeister Benny Hofmann (parteilos) schloss sich an. Er hob die vielfältige Unterstützung der Firma gegenüber Vereinen und der Feuerwehren hervor und lobte die gute Zusammenarbeit mit der Holzlandstadt.

Seit Gründung der „Haie“ 1996 durch Ulrich Claus und Hans-Jürgen Kirsch hat sich das Familienunternehmen auf dem Markt fest etabliert und einen guten Namen erworben. 2008 haben die Brüder Denny und André Claus den Familienbetrieb vom Vater Ulrich übernommen.

Heute zähle die Firma, zu der seit Januar 2019 auch die ehemalige Stahlbauabteilung der Baustellen-, Baumaschinen- und Fahrzeugservice GmbH gehöre, die als Hermsdorfer Metall- und Stahlbau GmbH (HMS) firmiert, insgesamt 32 Mitarbeiter.

Zum Leistungsspektrum gehören unter anderem die Herstellung von Stahlkonstruktionen wie Stahlbühnen, Fluchttreppen- und Treppenanlagen, Aufstiegsleitern und Dachaufstiege, Podeste, Innen- und Außengeländer, Laufstege, Musterständer, Ramm- und Anfahrtschutz sowie Zaunanlagen. Zerspanungsarbeiten, die Herstellung von Ersatzteilen für Maschinen, aber auch Maschinentransporte und Industrieumzüge gehören zur Aufgabenpalette.

Gefragt sei das Unternehmen als Partner für Sicherheitsprüfungen an Maschinen sowie an Tor- und Türentechnik. Bei Letzterem sei man als Servicepartner gefragt, unter anderem auch bei einem Logistikunternehmen, um die Wartungs- und Reparaturarbeiten von mechanischen sowie elektrischen Komponenten zu übernehmen. Zudem konzipiere man Maschinentechnik und sei in der Lage komplette Fertigungslinien nach Kundenwunsch zu bauen. Schlosserarbeiten, darunter Aluminium, Edelstahl, Stahl, Grauguss bis hin zu Blechzuschnitten und Plasmaschneiden gehören gleichfalls zum Portfolio. „Instand setzen könne wir noch alte Maschinentechnik, wie Pressen der keramischen Industrie“, ergänzt André Claus.

Und weil die Firma Ausbildungsbetrieb sei, wolle man auch künftig darauf setzen. „Demnächst werde ein künftiger Industriemechaniker seine Ausbildung beenden, dem wir bei uns eine Perspektive bieten wollen“, informiert Denny Claus. Für das kommende Ausbildungsjahr habe man sogar fünf Bewerber, freut er sich.

Geachtet werde bei den „Haien“ auf ein gutes Arbeitsklima. Wir schätzen unsere Mitarbeiter, denn ein gutes Miteinander sei ein wichtiger Faustpfand, um Mitarbeiter zu binden und qualifiziertes Fachpersonal bekommen zu können, sind sich die beiden Gesellschafter einig.

Und weil in Corona-Zeiten die Gesundheit der Mitarbeiter ein wichtiger Faktor sei, gelten Hygieneregeln bei Arbeitsabläufen in der Firma.Kunden ist es im Moment nicht gestattet, die Werkstatt zu betreten. Oberflächen wie Handläufe, werden fortlaufend desinfiziert und Mitarbeiter gehen gestaffelt in die Pausen, beschreibt André Claus. „Wir haben unsere Mitarbeiter gebeten, sich auch im privaten Umfeld an Hygieneregeln zu halten“, sagt Denny Claus.