Hermsdorfer Sportkomplex wird weiter aufgewertet

Aus dem ehemaligen Schlacke-Sportplatz an der Werner Seelenbinder Sporthalle in Hermsdorf wird eine moderne Sportanlage. Das Fußballfeld wird mit Kunstrasen ausgelegt. Zudem entsteht ein Kunststoffplatz mit zwei Spielfeldern. Erneuert wird die Schulsportanlage entlang der Gerd Pillau Halle.

Noch laufen die Bautätigkeiten am künftigen Kunstrasenplatz am Hermsdorfer Sportkomplex an der Werner Seelenbinder Sporthalle. Noch in diesem Monat sollen die Kunststoffplatten für die Spielfläche angeliefert und eingebaut werden. Verläuft alles planmäßig, soll voraussichtlich bis zum Jahresende das Vorhaben bautechnisch umgesetzt sein und den Fußballern des SV Hermsdorf alternativ zum Rasenplatz beste Sportbedingungen geboten werden können.