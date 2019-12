Hermsdorf erhebt Straßenausbaubeiträge – Jubiläen werden teurer

Einstimmig votierten die Hermsdorfer Stadträte am Montagabend für die Aufhebung der beiden gefassten Beschlüsse (November 2018/Februar 2019) zur Aussetzung von Bescheiden zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen in der Stadt. Bürgermeister Benny Hofmann begründete zuvor die Vorgehensweise der Holzlandstadt. Das sei generell ein sehr emotionales Thema und man habe in den letzten Jahren stets versucht, die Einwohner der Stadt bei den Kosten für den Straßenneubau zu entlasten.

Die rot-rot-grüne Thüringer Landesregierung hatte am 12. September dieses Jahres Änderungen beim Kommunalabgabengesetz vorgenommen. Dieses Gesetz sieht vor, dass es für Straßenbaumaßnahmen, die ab 1. Januar 2019 umgesetzt werden, keine Straßenausbaubeiträgen für Bürger mehr geben soll. Die Kosten für den Straßenausbau übernehme die Landesregierung nach Abrechnung durch die Kommunen, sieht das Gesetz vor.

„Dazu gibt es aber bis heute noch keine klare Regelung, die auch rechtskonform ist“, betonte der Bürgermeister an dieser Stelle.

Mit Beschluss der Stadt werden damit für Straßenbaumaßnahmen, die vor 2019 umgesetzt worden sind, Straßenausbaubeiträge erhoben, informierte Bürgermeister Hofmann.

Günter Peupelmann, BI Holzland, ergänzte, dass man für die Jahre 2014 bis 2018 um eine Härtefallregel für Bürger kämpfen wolle.

Mehrkosten für Jubiläen in Hermsdorf

Um 49.000 Euro teurer als ursprünglich vom Stadtrat geplant und im Haushalt des laufenden Jahres verankert, belaufen sich die Kosten für die beiden Jubiläen „50 Jahre Stadtrecht“ und „120 Feuerwehr“, die in diesem Jahr als gemeinsame Festwoche gefeiert worden war. Der Stadtrat stimmte der überplanmäßigen Ausgabe einstimmig zu.

Die Mehrkosten, so der Bürgermeister Benny Hofmann, können aber durch Mehreinnahmen ausgeglichen werden. So konnten beim Stadtfest „50 Jahre Stadtrecht“ Mehreinnahmen bei Eintrittsgeldern, Standgebühren und auch bei Spenden erzielt werden. Zudem konnten Mehreinnahmen bei den Gebühren für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr erreicht werden, die ebenso für die Kostendeckung verwendet werden, führte er aus.

Rückzahlung von Steuern mit Zinsen

Bürgermeister Benny Hofmann informierte den Stadtrat am Montagabend in der Stadtratssitzung darüber, dass die Holzlandstadt einem Beschluss für eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 95.844 Euro beschließen müsse.

In der Begründung führte er aus, dass resultierend aus einer Betriebsprüfung bei einem ortsansässigen Gewerbebetriebes festgestellt worden sei, dass die Stadt Gewerbesteuerrückzahlungen für die Jahre 2010 bis 2012 zu leisten habe, einschließlich der Verzinsung der Steuererstattungen. „Weil das Steuergeheimnis gewahrt bleiben muss, kann das Unternehmen nicht namentlich benannt werden“, ergänzte er.

Der Stadtrat beschloss einstimmig die Zahlung, zu der die Stadt ohnehin verpflichtet ist.

Günter Peupelmann (BI „Holzland“) merkte allerdings an, dass in der von der Holzlandstadt zu leistetenden Gesamtsumme sechs Prozent Zinsen enthalten seien. Das sei gerade in der anhaltenden Niedrigzinsphase schon gewaltig, meinte Peupelmann. Zudem machte er darauf aufmerksam, dass die Stadt für die Jahre 2013 bis 2019 weitere Rückforderungen zu leisten habe. „Für Hermsdorf ist das eine enorme finanzielle Belastung“, so der Fraktionschef der BI „Holzland“.