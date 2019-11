Herz-Seminar in den Waldkliniken Eisenberg

„Ich bin positiv überrascht, dass so viele Interessierte zu unserem Herz-Seminar gekommen sind“, sagte Akos Juhasz, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin der Waldkliniken Eisenberg. Am Sonnabendvormittag hatten sich die Waldkliniken mit einer zweistündigen Veranstaltung an den bundesweiten Herzwochen der Deutschen Herzstiftung beteiligt. Das Thema lautete: „Plötzlicher Herztod. Wie kann ich mich davor schützen?“

Zwischen 60 und 70 Patienten, Angehörige und Interessierte waren in den Großen Hörsaal der Kliniken gekommen. Chefarzt Akos Juhasz referierte zunächst zum Thema und beantwortete danach die Fragen, mit denen sich viele der Besucher an ihn wendeten. Wer wollte, konnte an Puppen wiederbelebende Maßnahmen wie die Herzdruckmassage üben. Dabei gaben unter anderem Kathrin Weber und Manuela Hauswald – beide sind Schwestern auf der Intensivstation der Waldkliniken Eisenberg – Hinweise und Hilfestellung. „Es ist wichtig, dass die Leute die Angst verlieren und im Notfall sofort Handeln. Das praxisnahe Ausprobieren an den Puppen macht Menschen mit lebensrettenden Maßnahmen vertraut und versetzt sie in die Lage, mutig und entschlossen zu helfen“, sagte Kathrin Weber. Auch zum Seminar ist ausdrücklich darauf hingewiesen worden, dass Laien die Herzdruckmassage nicht durch Mund-zu-Mundbeatmung unterbrechen sollten.

Sich zu informieren gibt Sicherheit für den Notfall

Unter den Besuchern waren auch Helga und Manfred Hopfmann aus Hermsdorf. Die 73-Jährige erzählte, dass sie erst gar nicht mit nach Eisenberg fahren wollte. „Ich habe es mir dann aber anders überlegt. Mein Mann hat zwei Bypässe und ich wollte mal wieder auffrischen, was ich zu tun habe, wenn mit ihm mal was sein sollte.“ Ihrem 74 Jahre alten Mann seien zunächst zwei Stents eingesetzt worden, bevor er sich vor zwei Jahren am Universitätsklinikum in Jena der Bypass-Operation unterzogen hatte. „Die Vor- und Nachbehandlung ist in Jena grottenschlecht. Es gibt zu wenig Ärzte und Krankenpfleger“, sagte der Hermsdorfer, dessen „Krankenhaus Nummer 1“ Eisenberg sei. Weil er seit seiner Operation Beschwerden habe – vor allem Schmerzen und Luftnot bei Belastung wie leichter Gartenarbeit – suchte auch er am Sonnabend das Gespräch mit Chefarzt Akos Juhasz. „Er sagte mir, dass ich diese Beschwerden wohl ein Leben lang behalten werde. Ich soll moderat Sport treiben und mich nicht überbelasten. Das mache ich auch nicht. Ich fahre Fahrrad und mache Nordic-Walking. Nur schwimmen kann ich nicht mehr, da bekomme ich zu wenig Luft.“

Patienten dabei helfen, die Krankheit zu verstehen

Als „sehr erfolgreich“ bewertete Detlev Zippel die Veranstaltung. Der Mitarbeiter der Deutschen Herzstiftung ist selbst Betroffener, wie er erzählte. Von der Deutschen Herzstiftung habe er selbst das erste Mal im Herbst vor fünf Jahren gehört, als er in Bad Berka in der Klinik lag. „Ich habe von den zur Verfügung gestellten Informationen sehr profitieren können und habe mich dann bereit erklärt, mich ehrenamtlich für die Stiftung zu engagieren. Es ist schön, Patienten in die Lage versetzen zu können, die Krankheit zu verstehen.“

Chefarzt Akos Juhasz betonte seinerseits: „Wenn nur ein einziger der Anwesenden der Veranstaltung bei einem Herzstillstand sofort handelt und mit der Reanimation beginnt, dann hat sich das Seminar schon gelohnt.“

Das nächste Herz-Seminar zum Thema plötzlicher Herztod findet am 27. November von 16 bis 19 Uhr im Universitätshauptgebäude am Fürstengraben 1 in Jena statt.

Was tun bei plötzlichem Herzstillstand?:

1. Prüfen, ob die Person tatsächlich bewusstlos ist.

2. Notruf unter der Nummer 112 absetzen. Im Gespräch mit der Notrufzentrale sind folgende Fragen wichtig: Wer bin ich? (Name), Wo bin ich? (genaue Adresse) und Was ist passiert? (kurz den Notfall beschreiben, Schlagwort Herzstillstand)

3. Wenn die Person nicht reagiert, muss sofort mit der Herzdruckmassage begonnen werden. Dabei mit gestreckten Armen das Brustbein tief (5 bis 6 Zentimeter) und schnell (100- bis 120-mal pro Minute) in Richtung Wirbelsäule drücken (zum Beispiel zum Takt des Hits „Stayin‘ Alive“ von den Bee Gees).

4. Einsatz eines automatisierten externen Defibrillators (AED), wenn mindestens zwei Helfer vor Ort sind.