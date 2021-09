Historischer Pfarrhof Tröbnitz am Denkmaltag offen

Tröbnitz. Im Holzbackofen werden Zwiebelkuchen, Kartoffelkuchen und süße Kuchen gebacken.

Der historische Pfarrhof auf dem Kirchberg in Tröbnitz mit Heimatmuseum, dem Pfarrhaus mit Bohlenstube, der Pfarrscheune und dem mittelalterlichen Ziehbrunnen ist am Sonntag, 12. September, in der Zeit von 12 bis 17 Uhr geöffnet. „Dieses Jahr werden wir auch den Holzbackofen anwerfen und Zwiebelkuchen, Kartoffelkuchen sowie süße Kuchen backen“, sagt Friedrich Saupe. Er ist Schriftführer des etwa 20 Mitglieder zählenden Heimatvereins Tröbnitz. Etwa zehn Mitglieder werden am Tag des offenen Denkmals mit vor Ort im Pfarrhof sein und interessierten Besuchern gern Fragen beantworten.

12. September, 12 bis 17 Uhr: Pfarrhof im Pfarrwinkel 11 in Tröbnitz geöffnet