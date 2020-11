Vorbereitungen für den Gernewitzer Advent soll es nach Möglichkeit auch in diesem Jahr geben.

Der 21. Gernewitzer Advent im Denkmalhof Gernewitz könnte eventuell stattfinden. Dann zwar nicht wie üblich am zweiten, dafür aber am vierten Adventswochenende. Das bestätigte am Donnerstag Marion Schöbel vom Förderverein Denkmalhof Gernewitz.