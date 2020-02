Hoffnungsschimmer für Hermsdorfer Bus-Wartehaus?

In keinem guten baulichen Zustand präsentiert sich das ehemalige Hermsdorfer Bus-Wartehäuschen am Busplatz. Darüber berichtete unsere Zeitung unlängst und griff die Sorgen des Kultur- und Volkskunstvereins auf. Denn Mitglieder des Vereins nutzen seit 30 Jahren das Gebäude als Vereinsdomizil. Hobby-Keramiker sowie Maler treffen sich jede Woche zur Vereinsarbeit.

Hermsdorfs Bürgermeister Benny Hofmann sah sich sogar veranlasst, aufgrund des schlechten baulichen Gebäudezustandes, dem Verein schriftlich mitzuteilen, dass eine weitere Nutzung des Bus-Wartehäuschens auf eigene Gefahr erfolge.

Baufirma sieht überschaubaren Aufwand

Wie kürzlich bekannt geworden ist, hat sich die Hermsdorfer Baufirma Meisterbetrieb Thomas Broßmann das Objekt des Vereins angeschaut. Thomas Broßmann bestätigte auf Anfrage dieser Zeitung den Sachverhalt. „Ja, wir sind gebeten worden, uns mit dem Gebäude zu beschäftigen und eine Bestandsaufnahme durchzuführen. Wir haben uns vor Ort ein Bild gemacht und die baulichen Maßnahmen aufgelistet, die nötig sind, um eine weitere Nutzung des Hauses zu ermöglichen“, bestätigt Thomas Broßmann.

Eine fachliche Einschätzung sei erarbeitet worden, dazu habe man eine Kalkulation erstellt und ein Angebot an die Stadt übergeben. „Die Kosten für die Sicherung des Gebäudes, die eine weitere Nutzung durch den Verein ermöglichen würde, liege bei etwas mehr als 15.000 Euro“, so Broßmann.

Auskunft gibt er unter anderem zur Vorgehensweise. In einem ersten Schritt müsste geprüft werden, wie das Gebäude gegründet sei. Möglich wäre es, das Fundament zu verstärken, um den Druck vom Gebäude zu nehmen. Anschließend würde das Mauerwerk mit Gewindeanker und Stahlplatten gesichert sowie mit Pressmittel ausgefüllt. „Das soll die Gebäudestruktur stabilisieren“, so Thomas Broßmann.

Insgesamt schätzt er, dass der bauliche Aufwand überschaubar sei. Er verweist auf einen ähnlichen Fall bei einem Gebäude der Firma Matthes. Das Haus habe ähnliche Merkmale aufgewiesen und man habe es erhalten können. Allerdings merkt Thomas Broßmann an, dass man die Dachentwässerung gesondert prüfen müsse, um gegebenenfalls eine fachlich-fundierte Lösung umsetzen zu können.

Bürgermeister zweifelt Summe an, sichert Verein aber Unterstützung zu

Auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt der Bürgermeister der Holzlandstadt, dass die Firma ein Angebot vorgelegt habe. Er merkte allerdings an, dass ihm nicht klar sei, auf welcher Grundlage die fachmännische Prüfung erfolgt sei. Zudem bezweifle er, dass die ausgewiesene Auftragssumme ausreiche. „Die Stadt hat Geld in die Hand genommen und lässt ein Gutachten erstellen. Wir wollen wissen, welche sicherheitsrelevanten Maßnahmen getroffen werden müssen und ob eine Wiederherstellung für die Stadt wirtschaftlich machbar ist“, so Benny Hofmann.

Mit Blick auf andere Vereine sagte er, dass er verpflichtet sei, Steuergelder nach dem Grundsatz der Gleichbehandlung einzusetzen. Dennoch versicherte er, dass sich die Stadt als Partner des Vereins sehe.

„Wir wollen den Verein weiter unterstützen, können in diesem Fall aber leider keine rasche Lösung anbieten. Als Stadt und demzufolge öffentliche Hand müssen wir bürokratische Abläufe durchlaufen“, bedauert Benny Hofmann.

Auf Anfrage dieser Zeitung beim Ingenieur- und Planungsbüro Bau-Consult Hermsdorf GmbH – sie sind mit der Erstellung des Gutachtens beauftragt – teilt Geschäftsführer Thomas Haustein mit, dass man der Stadt die Ergebnisse in der Woche ab 17. Februar vorlegen werde.