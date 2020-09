Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lastwagen bei Braunsbreda (Saalekreis) sind zwei Menschen getötet worden. Die beiden seien bei dem Unfall am Freitagmorgen in dem Auto eingeklemmt worden und noch an der Unfallstelle gestorben, sagte eine Polizeisprecherin. Wie es zu dem Unfall auf der Landstraße 178 kam, war zunächst unklar.

Zuvor hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ (online) darüber berichtet.

