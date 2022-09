Im „Dachsbau“ in Tautenhain sollen Körper und Seele ins Gleichgewicht kommen

Tautenhain. Mit Yoga und systemischen Beratungen möchte Madlen Simon in Tautenhain ein besonderes Angebot für Frauen und Familien schaffen

Betritt man den Hof der Dorfstraße Nummer 81 in Tautenhain durch das hohe Sandsteintor, spürt man gleich eine besondere Atmosphäre: Liebevoll saniert sind der das alte Wohnhaus und die Scheune, ein Lehmbackofen steht mitten auf dem Hof, große, breite Holzbänke laden zum Sitzen und Verweilen ein. Und um ein Wohlfühl-Ambiente geht es Madlen Simon auch: Die studierte Psychologin und ausgebildete Yoga-Lehrerin wird am Sonntag, dem 18. September im Nebengebäude ihres Hofes eine Yoga-Scheune eröffnen. „Mein Schwerpunkt liegt bei der Frauenarbeit rund um die Geburt. Aber natürlich sind auch Männer willkommen“, sagt sie lachend. Anbieten möchte sie verschiedene Yogakurse, die sich an unterschiedlichen Bedürfnissen ihrer Kundschaft ausrichten.

Von sportlich bis entspannend: vier Kurse werden angeboten

„Es gibt drei Hatha-Yoga Kurse“, erklärt sie. „Der erste heißt Hatha-Yoga aktivierend, ein recht sportlicher Kurs. Da geht es dann schon auch zur Sache in Richtung Muskelaufbau“, berichtet sie. „Der zweite Kurs heißt Hatha-Yoga balancierend. Dieser Kurs ist zweigeteilt: Im ersten Teil bewegen wir auch den ganzen Körper einmal durch, im zweiten Teil der Stunde geht es mehr um Entspannung“, führt sie weiter aus. „Der dritte Kurs ist sehr ruhig und heißt Hatha-Yoga regenerierend“, erklärt sie dann. Dieses Angebot richte sich auch an ältere Menschen oder Personen, die Yoga machen möchten, weil sie sich im Alltag sehr gestresst fühlen.

Eine Wohlfühl-Oase für werdende oder junge Mütter soll entstehen

Ein spezielles Angebot hat Madlen Simon schließlich noch für Schwangere oder junge Mütter: Das pränatale Yoga, also Yoga in der Schwangerschaft, diene dem Wohlbefinden der angehenden Mütter und der Vorbereitung auf die Geburt. Aber das ist nicht alles: „Ich habe diese Kurse extra so geplant, dass der nächste Kurs erst eine Stunde später losgeht und die Frauen so die Möglichkeit haben, sich auszutauschen und zu vernetzen“, erklärt sie. Auch nach der Geburt seien solche sozialen Treffpunkte sehr wichtig, findet die Yogalehrerin: „Eine Geburt kann das schönste Erlebnis im Leben sein. Sie kann aber auch total traumatisch sein. Das ist in unserer Gesellschaft aber leider so, dass das abgetan wird, so nach dem Motto: Eine Geburt ist halt kein Zuckerschlecken.“ Auch Müttern in dieser Situation wolle sie zukünftig gern helfen: „Ich bin gerade dabei, meine Psychotherapeutenausbildung zu machen und möchte dann auch eine Beratung für Frauen rund um alle Themen der Geburt anbieten.“ Diese zusätzliche Ausbildung zum abgeschlossenen Psychologiestudium sei notwendig, damit sie sich auch um Frauen mit negativen Geburtserfahrungen kümmern könne. „Yoga ist etwas für den Körper, und die Psychotherapie ist etwas für die Seele. Ich denke, dass man Körper und Seele viel zu häufig trennt und eher als Einheit betrachten sollte“, erklärt sie.

Sympathische Dachse und Harry Potter

Warum sie ihren Hof gemeinsam den „Dachsbau“ getauft hätten, erklärt Madlen Simon ebenfalls: „Dachse sind unsere Lieblingstiere: Sie sind gesellig und sympathisch. Sie gehen sich in ihren unterirdischen Gängen gegenseitig besuchen und feiern so eine Art kleine Dachs-Partys miteinander“, erzählt sie, und die Begeisterung für die Tiere ist ihr deutlich anzumerken. Aber noch ein zweites Bild habe sie mit ihrem Partner im Kopf gehabt: den Fuchsbau aus den Harry-Potter-Geschichten. „Das ist so ein schöner, gemütlicher Ort, offen für Freunde und Besucher. Wir haben immer schon, auch bevor wir den Hof hier in Tautenhain gefunden haben, von unserem Dachsbau gesprochen“, sagt sie lächelnd. So habe sie ihr Angebot auch nach den Dachsen benannt: „Wir haben den Yoga-Dachs, das sind unsere vier Yogakurse, aber auch Yogastunden für Einzelpersonen oder für Partner. Dann gibt es den Wunder-Dachs, das ist die systemische Beratung für Einzelpersonen, Paare und Familien. Der Mama-Dachs ist das Angebot für die Frauen rund um die Geburt, und der Überraschungs-Dachs soll eine bunte Abwechslung zum Alltag bieten durch Workshops am Wochenende“, erklärt sie.

Eröffnungstag mit Schnupperkursen

Am 18. September wird Madlen Simon ihr Programm allen interessierten Besuchern vorstellen: Ab 9. 30 Uhr bis in den Abend hinein bietet sie Schnupperkurse in allen vier Yoga-Richtungen an. Die Teilnahme ist kostenlos, es wird lediglich um eine Anmeldung zur besseren Planung unter der E-Mail post@dachsbau-tautenhain.de gebeten.