Buchautorin Sieglinde Mörtel wird am Freitag, 20. März in der Weihertalmühle ihr neuestes Werk „Tratsch vun frieher un itze“ vorstellen. Das Buch erzählt spannende Geschichten die in Mundart und Hochdeutsch geschrieben sind.

In der Weihertalmühle wird thüringische Mundart gesprochen

Die Jenaer Autorin Sieglinde Mörtel, bis 2017 in Hummelshain beheimatet, wird am Freitag, 20. März, thüringische Mundart in der Weihertalmühle aufleben lassen. Dazu wird sie ab 19 Uhr aus ihrem neuesten Werk „Tratsch vun frieher un itze“ Kostproben frisch und garantiert dialektvoll vortragen. Etwa zwanzig Geschichten aus dem Alltag hat Sieglinde Mörtel in dem Buch zusammengetragen. Teilweise sind sie der Autorin erzählt worden, teils hat sie eigene Erlebnisse aufgeschrieben. Sprachlich führen die Geschichten den Leser dorthin, wo das Ilmthüringische auf das benachbarte Ost- und Südostthüringische trifft. Genau in die Gegend um die Leuchtenburg bei Kahla.

Sieglinde Mörtel ist in Hummelshain aufgewachsen und hat bis 2017 dort gelebt. Sie ist fest mit der Region verwurzelt und mit der Dialektprägung aufgewachsen. Und weil Bücher in Mundart, in Thüringen rar seien, habe sie sich entschlossen ein Buch zu schreiben. Motiviert in Mundart Geschichten aufzuschreiben, habe sie, weil die Art zu sprechen immer mehr verloren gehe. „Ich möchte mit dazu beitragen, dass thüringische Mundart bewahrt bleibt“, sagt sie. Vertrautet aus der Vorwendezeit In einer heiteren und lockeren Art hat Sieglinde Mörtel Themen aufbereitet und in Worte gekleidet. Themen, bei denen die Leser Vertrautes, insbesondere aus der Vorwendezeit, sowie Berührendes entdecken können. Erreichen wolle sie auch die jüngere Leserschaft, um das Interesse an Mundart zu wecken, damit die jüngere Generation zur Erhaltung der historisch erhaltenswerten Sprachkultur beitragen könne. Unterstützt werde Sieglinde Mörtel dabei von der Sparkassenstiftung Jena-Saale-Holzland, die Schulen in der Region ein Exemplar kostenlos zur Verfügung gestellt hat, informiert die Autorin. Wer sich zur Lesung kulinarische Genüsse gönnen wolle, kann das in der Weihertalmühle vor oder auch nach der etwa 70-minütigen Lesung tun, informiert die Autorin. Buchlesung mit Sieglinde Mörtel in der Weihertalmühle, Freitag, 20. März, 19 Uhr