In Gernewitz Omas gutes Stück für die Familie gerettet

Geduldig fädelt Uta Seim aus Jena den Rattanstrang durch die engen Löcher des Stuhlgeflechtes, das Stück für Stück immer engere Verflechtungen zeigt. „Für Ungeduldige ist das nix“, sagt die junge Frau. Gemeinsam mit anderen Teilnehmern ist Seim in den vergangenen Wochen im Denkmalhof Gernewitz schrittweise in die Kunst des Stuhlflechtens durch Michael Jakob aus Frauenprießnitz eingeführt worden.

Bei Uta Seim war der durch ihren Kater zerstörte alte Stuhl der Grund, sich für den Kurs anzumelden. „Ich hänge meinen alten Sitzmöbeln, die auch richtig genutzt werden“, sagt die Jenaerin. Der Kurs biete ihr die Möglichkeit, selbst die Sitzmöbel zu reparieren. „Die Stühle woanders reparieren zu lassen, das wäre einfach verdammt teuer.“

Besonderer Begabung bedarf es nicht, als Laie die Sitz- und Rückenlehnen-Geflechte von alten Stühlen neu zu machen. „Wer die Grundregeln einmal beherrscht, der bekommt das hin“, sagt Jakob. Neben dem Flechtmaterial braucht man einen Stichel, eine Pinzette und eine Schere, das war’s. Die knapp zwei Meter langen Stränge werden nach einem bestimmten Muster geflochten, nach schätzungsweise 16 Stunden hat man mit etwas Glück die Sitzfläche neu bespannt.

32 Meter Rinde nötig

„Das hier ist Wiener Handgeflecht“, sagt Michael Jakob und zeigt auf einen Stuhl, der aus einem Cafe stammen könnte. Schätzungsweise 32 Meter dünne Rinde der Rattanpalme brauche man, um ein Stuhlgeflecht herzustellen. „Stuhlflechten kommt auch in der Psychiatrie zum Einsatz, um die Patienten ruhig zu stellen. Die Arbeit entspannt ungemein“, so Jakob, der in Frauenprießnitz nebenberuflich die „Olle Scheune“ betreibt, wo den Besucher ein Fundus unterschiedlichster Dinge erwartet.

Das Sammeln alter Dinge brachte Jakob auch dazu, sich intensiver mit dem Stuhlflechten auseinanderzusetzen. „Es gibt kaum noch Leute in Deutschland, die diese Technik beherrschen.“ Umso mehr freut ihn, dass sich zunehmend wieder mehr Menschen für das alte Handwerk interessieren. „Manche sind bereits zum zweiten Mal in dem Kurs, einfach, weil sie die Flechten über einen längeren Zeitraum nicht mehr gemacht haben.

Doch wie kommt man an Rattan heran? „Im Moment wird der Rohstoff aus Indonesien nach China geschmuggelt.“ Erhältlich seien Rattan-Rindenstreifen über das Internet.