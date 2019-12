In Hermsdorf Weihnachtsflair in tollem Ambiente

Erneut lädt die Holzlandstadt in diesem Jahr seine Einwohner und Gäste zum Weihnachtsmarkt von Freitag bis Sonntag in und um den „Schwarzen Bär“ ein. Los geht es am Freitagabend mit einem Lampionumzug, begleitet durch das Blas,- Tanz- und Unterhaltungsorchester der Keramische Werke Hermsdorf. Treffpunkt ist um 16.45 Uhr am Stadthaus, von dort startet der Lichterumzug zum Weihnachtsmarkt. Schon am Freitagabend wird Bürgermeister Benny Hofmann den Weihnachtsmarkt, der mit Weihnachtsflair in einem tollem Ambiente begeistern will, eröffnen. Mit Live-Rock-und Popmusik können sich Besucher auf die Weihnachtszeit am Abend einstimmen.

Zahlreiche Vereine, darunter unter anderem die Maibaumgesellschaft, der Feuerwehrverein, die „17 Eichen“, Frau Creativ, wollen an beiden Wochenendtagen zum Gelingen des Marktes beitragen. Jeweils um 14 Uhr öffnet sich am Sonnabend und Sonntag die Pforte. Holger Weise wird für eine musikalische Kinderunterhaltung sorgen und Grundschüler aus der Friedensschule und der Regelschule werden am Nachmittag ein Programm aufführen. Der Posaunenchor der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde spielt am späten Nachmittag auf und der Lehrerchor Hermsdorf will am frühen Abend sein Können zeigen. Die Jagdhornbläser „Ilmtal - Saaleplatte“ setzen danach den Reigen fröhlicher Auftritte fort. Ganztätig wird die Gruppe „Bastschuh“ Weihnachtsklänge zelebrieren.

Am Sonntag stellen sich am Nachmittag die Grundschüler der Waldsiedlung und der Tanzverein „Caprice“ vor. Das Holzland-Gymnasium schickt seinen Chor „WoodlandChoire“ ins weihnachtliche Rennen und der Posaunenchor der Freien evangelischen Gemeinde will am späten Nachmittag aufspielen. Drehorgelmusik wird am Sonntag ebenso zu hören sein.

An beiden Tagen wird jeweils gegen 15 Uhr der Weihnachtsmann erwartet. Auf zahlreiche Stände im und um den Schwarzen Bär mit Basteleien, Naschereien, unzähligen Geschenkideen und natürlich Glühwein können sich Besucher freuen.

Gleich nebenan im Innenhof der Firma Töpel-Möbel erwartet Besucher noch ein Hofmarkt. Und wer Lindenberg-Fan ist, trifft sein Double EXE.