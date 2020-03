Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Hermsdorfer Kita arbeiten gleich drei männliche Erzieher

Es geht wuselig zu am zeitigen Vormittag in der „Wiesel“-Gruppe der Fünfjährigen im Hermsdorfer Awo-Kindergarten „Holzlandknirpse“. Mittendrin ist Erzieher Maik Neumann (37). Dessen Aufmerksamkeit gilt für ein paar Augenblicke einer Gruppe Mädchen, denen er geduldig zuhört, während andere Kinder ausgelassene einem Spiel nachgehen. Der Lärm störe Maik Neumann nicht. So lange er sich in Grenzen hält, sei das in Ordnung, meint der 37-Jährige gelassen. Er ist einer von drei Erziehern in dieser Einrichtung. So viele männliche Kollegen hat sonst keine Kita im Landkreis.

Maik Neumann ist gelernter Industrieelektroniker. Doch die Erfahrungen während seines Zivildienstes, er betreute psychisch kranke Erwachsene, führten zum Umdenken und zur beruflichen Neuorientierung. Er durchlief die mehrjährige Erzieherausbildung, arbeitete unter anderem ehrenamtlich in einer Kinderkrippe, war im Bereich der Jugendhilfe sowie in einem Kinderheim tätig. „Seit September 2017 bin ich als Erzieher hier im Kindergarten und die Arbeit macht mir unheimlich viel Spaß", bekennt er. Wenn man am Morgen die Kinder als „Tages-Papa" begrüßt und ein munteres Lächeln erntet, sei das einfach toll, so Maik Neumann. Männliche und weibliche Ansprechpartner für die Kinder Die Mädchen und Jungen – nicht nur in seiner „Wiesel"-Gruppe" – haben Maik mehr als angenommen. Manchmal rutscht den Kids schon mal ein „Papa" bei der Ansprache raus. Aber das sei normal, zumal sie sich umgehend korrigieren. Schließlich verbringe man viel Zeit mit den Kids. Es gibt sicher Wochen, da seien die Erzieher mehr mit den Kindern in Kontakt, als das für Eltern möglich sei, räumt er ein. „Die Kinder sollen sich bei uns wohl fühlen. Aber wir sind kein Elternersatz, sondern verstehen uns als elternergänzendes Moment", betont der 37-Jährige, der selbst Vater eines dreijährigen Jungen ist. Noch immer sind Erzieher die Ausnahme in Kindereinrichtungen. Im Hermsdorfer Awo-Kindergarten "Holzlandknirpse" gibt es gleich drei männliche Erzieher. Im Bild: Lureen (rechts) sorgt vor dem Mittagessen für Getränke. An Nhi schaut ihr dabei zu. Foto: Foto: Andreas Schott Den Vorteil für männliche Erzieher bei der Betreuung der Kinder sehe er in einer unterschiedlichen Herangehensweise. Das sei wie im richtigen Leben, in dem Frauen und Männer oftmals auch unterschiedliche Ansätze pflegen. Das ergänze sich sozusagen, weil jede Kollegin und Kollege seinen Stil einbringe. Bei den Kindern komme das gut an, weil sie es zumeist wie in einer Familie gewohnt seien, über zwei Ansprechpartner verfügen zu können. Den regelmäßigen Kontakt zu den Eltern halten Was die Kinder allerdings stringent einhalten müssen, seien Grundregeln. Ohne die sei ein möglichst reibungsloses Miteinander nicht möglich, nennt Maik Neumann eine vorgegebene Regel. Und schon kommt die kleine Paloma (5) auf Maik zu, der ihr beim Ausziehen der Straßenschuhe behilflich ist. Wichtig sei ihm, so Neumann, regelmäßig Kontakt zu den Eltern zu halten. Treten vermeintliche Probleme bei den Kids auf, muss man zügig reagieren. Mit einem Gespräch kann man bestimmte Dinge zumeist rasch lösen, so der Erzieher. Im Flur läuft Mike Wendt (51), gleichfalls Erzieher sowie stellvertretender Leiter der Einrichtung, einer Kindergruppe in die Arme. Ein vielfaches „Mikiii" schallt ihm entgegen. Mike lacht, erwidert die Begrüßung und winkt freudig zurück. „Ja, so sind die Kleinen. Ich finde es immer wieder toll, wenn sie so eine Freude ausstrahlen", meint er. Mike Wendt leitete fast 25 Jahre das Hermsdorfer Jugendhaus, bevor er sich mit der Erziehertätigkeit im Herbst 2016 einer neuen beruflichen Herausforderung gestellt hat. Er habe den Schritt nicht bereut, bekennt der Vater zweier Töchter. Der erste männliche Kindergarten-Erzieher im Saale-Holzland Heiko Wendt (49) komplettiert die Riege der männlichen Erzieher bei den Holzlandknirpsen. Der 49-Jährige ist seit 2001 im Haus und war damals der erste männliche Kindergarten-Erzieher im Saale-Holzland-Kreis. Große Worte will er über seine Tätigkeit aber nicht verlieren. Dennoch, für Leiterin Ines Mengs seien die drei Männer in der Einrichtung ein Glücksfall. „Sie setzen andere Prioritäten, haben eine andere Herangehensweise. Das bereichert unser Erzieherteam und beeinflusst die Kindererziehung positiv. Die Kinder spüren das und nehmen es ganz toll an. Keine Frage, die Mädchen und Jungen mögen die drei Erzieher sehr", bekennt die Leiterin.