In die 35. Saison starten die Närrinnen und Narren der Quirlaer Faschingsgesellschaft ab 18. Januar. Dem folgen Faschingspartys am 25. Januar, 1. und 8. Februar sowie am 26. Januar eine Kinderfasching. Leonie Srock (links) und Sarah Dyllus beim Vorbereitungsarbeiten.

In Quirla werden heiße Nächte erwartet

Es geht wuselig zu am Sonnabend im Quirlaer Dorfgemeinschaftshaus. In allen Räumen sind fleißige Frauen und Männer anzutreffen, die bei den Vorbereitungen für die erste Faschingsveranstaltung am 18. Januar anpacken. Es wird gesägt, gehämmert, Tapeten werden verklebt, Schilder und Dekoflächen beschrieben und bemalt. Und die verschiedenen Räume bis hin zum Saal werden entsprechend des diesjährigen Faschingsmottos „Russland liegt in Schnee und Eis, in Quirla sind die Nächte heiß“ dekoriert. „Das ist unser zweiter Einsatz, denn schon am 28. Dezember haben wir uns getroffen, um den Aufbau voranzubringen. Am nächsten Sonnabend, 11. Januar, wollen wir alles fertig stellen. Für das beispielhafte Engagement der jeweils 25 bis 30 Helfer an den beiden bisherigen Aufbautagen möchte ich mich ganz sehr bedanken“, freut sich Vereinsvorsitzende Sindy Burgold-Voigt.

Bis zu 30 Helfer pro Aufbautag in Quirla aktiv

Während unter anderem Michael Bauer, Stefan König, Christian Schmied und Michael Müller den Saal dekorieren, werkeln andere im Zelt. Darunter unter anderem Manuela Näther-Srock und Sebastian Scholz, die sich dem Tapezieren widmen. Dass sie ihre Freizeit opfern, halten sie für völlig normal. Mit anzupacken in dieser Gemeinschaft sei doch toll und mache einfach Spaß, geben sie kund. Heike Bauer, von Beginn an in der Faschingsgesellschaft aktiv, kann da nur zustimmen. Die verschiedenen Tanzgruppen, über die Kids, die Fünkchen, die Teenies und die Funken bis hin zum gemischten Männer- und Frauenballett, der so genannten Limited Edition, haben doch schon seit dem Spätsommer fleißig geübt. „Und weil jeder zum Gelingen beitragen kann, bin ich natürlich jetzt dabei“, so Heike Bauer.

Leonie Srock (19) und Sarah Dyllus (20) schreiben derweil in großen Lettern und mit roter Farbe das Wort Banja in Deutsch und Kyrillisch auf eine Dekotafel. „Banja steht im Russischen für ein Badehaus, das wir bei unserer Faschingspartys natürlich auch präsentieren werden“, klärt die Vereinsvorsitzende auf.

Leonie outet sich als Mitglied der Funken und dennoch helfe sie mit, weil jede Hilfe willkommen sei, so die junge Frau. Die 20-jährige Sarah, so die Vereinschefin, hält gemeinsam mit Laura Scharlock die Fäden im Dekorationsteam zusammen. „Ich trage gern Verantwortung, weil ich Spaß am Organisieren habe. Außerdem kann ich mich künstlerisch betätigen. Schon als Siebenjährige habe sie mit Freude beim Dekorieren mitgeholfen, erzählt Sarah Dyllus.

Bei so viel Engagement der Vereinsmitglieder bis hin zu den aktiven Männer-Senioren kann die Vereinsvorsitzende schon jetzt versprechen, dass es in der 35. Saison der Quirlaer Faschingsgesellschaft bei den Veranstaltungstagen abwechslungsreich und turbulent zugehen werde. „In Quirla werden die Nächte heiß“, kündigt sie schmunzelnd an. Zwar habe sie noch nicht alle Auftritte der einzelnen Teams gesehen, aber das, was sie schon in Augenschein nehmen konnte, sei vielversprechend.

Um alles rund zu bekommen werde am Sonntag, 12. Januar, ab 15 Uhr eine Generalprobe stattfinden. Doch so richtig krachen wird es dann am 18. Januar, ab 19.11 Uhr, ist sich Sindy Burgold-Voigt sicher.

Termine: 18. Januar und 25. Januar mit der Band „Phönix“; 1. und 8. Februar mit der Band „F.O.X.X“ (Beginn jeweils 19.11 Uhr); Kinderfasching am 26. Januar von 14.30 bis 18 Uhr.

Karten für die Veranstaltungen sind im Dorfgemeinschaftshaus (nur mit Bargeld), jeweils dienstags von 18 bis 19 Uhr, im Stadtrodaer Bürgerbüro, im Textilgeschäft „Stoffwexxel“ (Straße des Friedens 7), dem Drogeriefuchs (Heinrich-Heine-Straße 15 oder an der Abendkasse erhältlich.