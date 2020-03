In Quirla wird jetzt Altdeutsch gelernt

Ein Schreibkurs in altdeutscher Schrift für Anfänger beginnt am Montag, 9. März, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus „Waldschlößchen“ in Quirla. Kursleiterin ist Susann Krüger aus Stadtroda. Geplant sind insgesamt vier Abende für jeweils eineinhalb Stunden.

„Wir haben den Schreibkurs nach Quirla geholt, weil wir ein sehr geschichtsinteressiertes Völkchen sind. Außerdem wollten wir auch Interessierten ohne Auto die Möglichkeit bieten, mitmachen zu können“, sagt Jana Rösch-Müller. Sie ist die Vorsitzende des Heimatvereins Quirla, dessen Mitglieder sich seit 2018 um die Vermietung, Pflege und um weitere Belange des Dorfgemeinschaftshauses kümmern.

Altdeutsch lernen, um alte Unterlagen lesen zu können

„Mich persönlich interessiert das Thema ganz besonders“, sagt Jana Rösch-Müller. „Ich bin gerade dabei, den Stammbaum meiner Familie aufzustellen und habe viele Unterlagen in alter Schrift. Des Weiteren habe ich Auszüge aus den alten Grundbüchern von unserem Haus. Beides möchte ich selbst lesen können.“

Die Vereinsvorsitzende informiert zudem, dass nun, da die Faschingssaison zu Ende ist, wieder wöchentlich einmal der Seniorensport (jeden Montag, um 15 Uhr) sowie einmal monatlich der Seniorentreff (jeden ersten Dienstag im Monat von 14.30 bis etwa 17.30 Uhr) im „Waldschlößchen“ stattfindet. Die Bibliothek ist auch jeden ersten Dienstag im Monat von 16 bis 17.30 Uhr wieder offen.

„Wir planen auch ein paar Sanierungsarbeiten für das laufende Jahr. Hierfür stehen aber noch die Gespräche mit der Gemeinde und den anderen Vereinen aus“, sagt Jana Rösch-Müller.

Anmeldungen für den Schreibkurs in altdeutscher Schrift sind noch möglich bei Manuela Näther-Srock, Telefon 0160/93 80 37 33 oder bei Susann Krüger unter Telefon 036428/42 023