Ein Junge aus Syrien, der mit seinen Eltern auf der Flucht ist, liegt in einer leeren Markthalle nahe der türkisch-griechischen Grenze. Die Halle wird von Flüchtlingen zur Übernachtung genutzt. Über das Thema Flucht wird am 11. März auch im Familienzentrum in Schlöben gesprochen.

Schlöben. Die evangelische Kirchgemeinde Schlöben lädt zu einer Reihe von Vortrags- und Gesprächsabenden in das Familienzentrum in Schlöben ein.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Schlöben wird über Flucht, Musik und das Klima gesprochen

Wenn es Winter wurde und die Abende lang, saßen unsere Vorfahren abends am Feuer oder am Spinnrad und erzählten sich Geschichten. Auch ohne harten Winter und mit Blick auf den Frühlingsanfang am 20. März laden die Mitglieder der evangelischen Kirchgemeinde Schlöben und das Familienzentrum Schlöben zu einer Reihe von Vortrags- und Gesprächsabenden in das Familienzentrum ein.

An diesen Abenden werden Fachleute in die jeweiligen Themen einführen. Anschließend kann, wer möchte, seine eigenen Erfahrungen einbringen. Die Themenabende sind offen für alle Interessierten. Egal, ob kirchlich oder nicht, egal, ob jung oder alt. Die nächsten drei Veranstaltungen im Familienzentrum, Am Wallgraben 20 in Schlöben, sind:

11. März, 19.30 Uhr: „Flucht gehört zum Leben!“ ist das Thema, über welches Altbischof Roland Hoffmann sprechen wird. Jeder ist schon einmal vor etwas geflohen. Wie gehen wir damit um? Was kann uns die Bibel dazu sagen?

25. März, 19.30 Uhr: Die Musikerin und Pädagogin Christine Modersohn aus Jena spricht über ihre Leidenschaft und deren Wirkung – nämlich über Musik. „Und wer weiß? Vieles spricht dafür, dass die Zeit, die wir gesungen haben, hinten ans Leben angehängt wird“, sagt sie und schmunzelt.

29. April, 19.30 Uhr: „Alles Klima oder was?“ – Diese Frage stellt René Orth vom Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena in den Raum und zur Debatte. Alle sprechen vom Klima. Doch welchen Anteil hat der Mensch? Welche Lösungsansätze sind Erfolg versprechend? Müssen wir jetzt wirklich alle unser Leben ändern? René Orth werde „verständlich und anschaulich“ den Stand der Wissenschaft erklären, informiert der Veranstalter.

Wie bei allen anderen Themenabenden ist im Anschluss Zeit für Fragen, Gespräche und Diskussionen.